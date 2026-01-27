Ile Maurice: Une voiture finit dans le bassin Mervin, le conducteur s'en sort indemne

Un accident de la route s'est produit dans la soirée du lundi 26 janvier, aux alentours de 21h20, le long de la route royale à Solitude, à proximité du bassin Mervin. Un véhicule a terminé sa course dans le plan d'eau après avoir percuté les barrières métalliques longeant la route.

À l'arrivée des forces de l'ordre sur les lieux, une foule s'était déjà rassemblée autour du conducteur. Ce dernier s'est identifié comme un homme, âgé de 31 ans, habitant Terre-Rouge.

Selon ses déclarations, il conduisait sa voiture, une Nissan noire en direction de Triolet lorsqu'il a perdu le contrôle de son véhicule. La voiture a alors violemment heurté les rampes de sécurité avant de basculer dans le bassin.

Le conducteur a toutefois réussi à sortir seul de l'habitacle et à regagner la rive à la nage. Il a ensuite été pris en charge et transporté à l'hôpital SSRN pour recevoir des soins. Les médecins indiquent que son état de santé est stable. Il a été admis en salle 2-3 pour observation.

Un test d'alcoolémie a été effectué et s'est révélé négatif. Le conducteur a également affirmé qu'il était seul à bord au moment de l'accident. Trop affaibli pour être longuement interrogé, il a demandé à fournir une déclaration complète ultérieurement.

La police a procédé aux relevés et mesures d'usage sur place. Il est à noter que la zone est faiblement éclairée