Afrique de l'Est: Une délégation malgache, dont la ministre de la Justice, attendue à Maurice

L'enquête sur l'homme d'affaires malgache, Maminiaina Ravatomanga, dit Mamy, connaît un nouveau rebondissement avec l'annonce d'une délégation malgache qui devrait venir à Maurice dans une à deux semaines. Cette mission - qui pourrait durer plusieurs jours - devrait comprendre des représentants du cabinet de la ministre malgache de la Justice, la ministre, Fanirisoa Ernaivo ainsi que des membres d'une organisation non gouvernementale.

Parmi les acteurs susceptibles de l'accompagner figureraient des officiers de Transparency Madagascar, même si rien n'a encore été officiellement confirmé par Antananarivo sur le plan de travail précis ou l'agenda détaillé de cette visite. Une coopération et un partage d'informations entre les deux pays seraient attendus alors que la Financial Crimes Commission (FCC) de Maurice prépare des éléments supplémentaires dans ce dossier judiciaire complexe.

Selon nos informations, la délégation ne se serait pas encore exprimée publiquement sur les dates exactes, la durée ou le contenu des échanges prévus, mais le rebondissement diplomatique souligne le caractère transfrontalier et sensible de l'affaire pour les deux États. Avec des auditions à venir, des échanges bilatéraux renforcés, et la question de la coopération judiciaire entre Maurice et Madagascar, les prochains jours pourraient apporter de nouveaux développements majeurs.

La future visite de la délégation malgache et le partage d'informations pourraient être déterminants pour la suite de l'enquête et, potentiellement, pour l'extradition ou d'autres suites judiciaires. Pour rappel , Mamy Ravatomanga est un milliardaire malgache connu, fondateur et dirigeant du groupe Sodiat, un conglomérat actif dans l'agriculture, la logistique, l'immobilier et l'aviation.

La FCC a ouvert une enquête après l'atterrissage controversé de son jet privé à Maurice en octobre 2025 alors que Madagascar traversait une période de tension politique profonde. La FCC a alors déclenché une investigation sur des flux financiers suspectés de provenir d'activités illicites, notamment des transferts de plusieurs milliards de roupies à travers des sociétés enregistrées à Maurice pour le compte du groupe Sodiat.

Mamy Ravatomanga a été arrêté le 24 octobre 2025 par la FCC, accusé notamment de blanchiment d'argent et de trafic d'influence. Ses comptes bancaires ont été gelés et depuis son arrestation, il a été successivement admis en clinique puis transféré dans un centre de détention sous haute surveillance policière, en raison de problèmes de santé apparents. Les enquêteurs mauriciens l'ont déjà interrogé pendant plusieurs heures dans les locaux de la FCC dans le cadre d'auditions approfondies sur les allégations financières qui pèsent contre lui.

La ministre de la Justice est une figure judiciaire et politique importante à Madagascar. Ancienne magistrate, syndicaliste et opposante au pouvoir en place avant sa nomination à la tête du ministère de la Justice en octobre 2025, elle s'est notamment fait connaître pour son engagement contre la corruption et pour l'intégrité du système judiciaire.

Peu après sa nomination, Fanirisoa Ernaivo a été envoyée en mission à Maurice dans le cadre de l'enquête ouverte par la FCC sur Mamy Ravatomanga, agissant en tant qu'observatrice ou interlocutrice pour faciliter la coopération judiciaire entre Antananarivo et Port-Louis. Cette présence sur l'île visait à suivre de près le déroulement de l'enquête, à échanger des informations judiciaires et financières, et à créer un lien entre les institutions des deux pays dans une affaire qui dépasse les frontières.

Son déplacement a aussi une dimension politique : en pleine crise institutionnelle à Madagascar, ce geste a symbolisé la volonté de la nouvelle équipe gouvernementale d'affirmer un engagement ferme dans la lutte contre la corruption transnationale et la récupération d'avoirs illicites pouvant affecter l'intérêt public.