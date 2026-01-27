Ile Maurice: Une étudiante de 23 ans perd la vie sur l'asphalte

La série noire se poursuit. Hier, c'est une jeune étudiante de 23 ans qui a été emportée dans un accident de la route à Réduit.

L'accident s'est produit vers 1 h 10 sur l'autoroute M1, à hauteur de la State House Avenue, Bagatelle, près d'Allied Motors Company Ltd. La voiture impliquée était conduite par Heertika Chattoo, étudiante de Curtin University et habitant La Caverne, à Vacoas.

Selon les premiers constats policiers, le véhicule roulait en direction de Port-Louis lorsqu'il aurait dérapé pour une raison encore indéterminée. La voiture a alors traversé la barrière centrale, avant de terminer sa course le long de State House Avenue. Le choc a été d'une extrême violence.

À l'arrivée des secours, la jeune conductrice gisait sur l'asphalte, grièvement blessée. Transportée d'urgence à l'hôpital Dr A. G. Jeetoo, son état critique n'a malheureusement pas permis de lui faire un test d'alcoolémie. Malgré les efforts du personnel médical, le décès d'Heertika Chattoo a été constaté à 2 h 40. L'autopsie a été pratiquée par le Dr Sudesh Kumar Gungadin, Chief Police Medical Officer. Heertika Chattoo a succombé à de multiples blessures internes.

Son identification a été faite par son père dévasté. Les circonstances exactes de l'accident demeurent inconnues. La police précise que la route était sèche, qu'il n'y avait pas de travaux en cours et que la zone est couverte par des caméras de surveillance, dont les images pourraient aider à faire la lumière sur ce drame. Des dégâts matériels ont également été causés à la propriété d'Allied Motors.

À seulement 23 ans, Heertika Chattoo incarnait l'espoir, l'avenir. Sa disparition laisse un vide immense dans le coeur de ses proches, de ses amis, de ses camarades d'université.

Depuis le début de 2026, 18 personnes ont perdu la vie dans 16 accidents. Des chiffres qui glacent le sang.