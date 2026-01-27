Ile Maurice: Le chauffeur soupçonné d'utiliser sa maison comme planque de drogue

L'enquête ouverte à la suite du grave accident survenu le samedi 24 janvier à Plaine-Verte, Port-Louis, prend une tournure de plus en plus préoccupante. Le chauffeur impliqué dans le drame, Muhammad Ahmad Ayman Bhugeloo, 27 ans, entrepreneur domicilié à Quatre-Bornes, est désormais soupçonné par les enquêteurs d'utiliser sa résidence comme lieu de stockage de drogue. Le suspect a comparu hier devant la cour de Port-Louis Nord sous une double accusation : homicide involontaire et trafic de drogue. Comme la police a objecté à sa remise en liberté, il a été reconduit en cellule policière.

Selon des sources proches du dossier, les officiers de la police de Plaine-Verte prennent cette affaire très au sérieux. Bien que Muhammad Ahmad Ayman Bhugeloo affirme que la drogue découverte ne lui appartient pas et qu'elle est liée à l'un des passagers, Dylan Rummun, 24 ans, mort sur le coup, cette version ne convainc pas les enquêteurs.

Ces derniers envisagent désormais une perquisition approfondie à son domicile afin de vérifier si sa maison aurait pu servir de cache ou de point de transit pour des substances illicites. De plus, un deuxième suspect a été arrêté. Il s'agit de Carla Samson, une passagère de la voiture.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

C'est dans la soirée du samedi 24 janvier qu'une importante opération antidrogue avait été menée par la police de Plaine-Verte, avec l'appui de plusieurs divisions. Cette intervention faisait suite à l'analyse d'images issues du système de vidéosurveillance Safe City, montrant notamment le suspect retirant un sac en papier noir du coffre arrière de la Hyundai blanche impliquée dans le drame, avant de le dissimuler dans un buisson sur Military Road.

Guidés par les indications du suspect, les policiers ont récupéré le sac dissimulé. À l'intérieur, deux sachets contenant de la matière végétale suspectée d'être du cannabis ont été découverts. Les résultats font état de 158,04 g de cannabis pour le premier sachet, 210 g pour le second, soit un total de 362,09 g. La valeur marchande de la drogue est estimée à Rs 552 135.