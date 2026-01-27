Sénégal: Necrologie - L' actrice Halima Gadji rappelée à Dieu

Le monde du cinéma et du théâtre sénégalais est en deuil. L'actrice Halima Gadji, figure emblématique de la scène artistique nationale, s'est éteinte, ce lundi 26 janvier 2025 des suites d'un malaise. Elle laisse derrière elle une profonde tristesse et un vide immense dans le paysage culturel sénégalais.

Connue du grand public sous le pseudonyme de Marième Dial, Halima Gadji s'est imposée comme l'une des actrices les plus marquantes de sa génération, notamment grâce à son rôle dans la série à succès Maîtresse d'un homme marié. Par son talent, sa prestance et son authenticité, elle a su toucher le cœur de nombreux téléspectateurs au Sénégal et au-delà.

Née au Sénégal, Halima Gadji débute sa carrière artistique dans le mannequinat avant de se tourner vers le théâtre et le cinéma. Elle fait ses premiers pas dans des productions telles que Tundu Wundu et Sakho et Mangane, où elle révèle déjà une grande sensibilité artistique et une remarquable maîtrise du jeu d'acteur.