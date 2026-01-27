Sénégal: Production d'électricité - Hausse de 9,3 % en octobre 2025

27 Janvier 2026
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Bassirou Mbaye

La production totale d'électricité a enregistré une progression significative en octobre 2025. Elle s'est accrue de 9,3 % par rapport au mois précédent, selon l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd).

Cette évolution est principalement imputable à l'augmentation des achats d'électricité de la Senelec auprès des producteurs indépendants, qui progressent de 12,3 % sur la période sous revue. Ce recours accru à la production privée a permis de soutenir l'offre globale d'électricité, malgré une baisse de 1,5 % de la production propre de la société nationale d'électricité.

En glissement annuel, la tendance demeure également positive. Comparée à octobre 2024, la production totale d'électricité affiche une hausse de 11,0 %.

