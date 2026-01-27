Cote d'Ivoire: Notation - TotalEnergies Marketing le pays conserve sa note d'émetteur de long terme.

Au terme d'un processus de notation valable de septembre 2025 à août 2025, la société TotalEnergies Marketing Côte d'Ivoire a conservé sa note d'émetteur de long terme A+(WU) décernée un an auparavant par l'agence GCR sur son échelle régionale de notation.

La perspective est stable. En outre, la note d'émetteur de court terme est restée A1(WU). Selon GCR, la notation de TotalEnergies Marketing Côte d'Ivoire repose sur sa bonne flexibilité financière rendue possible par un niveau d'endettement aisément soutenable. « En outre, souligne encore GCR, sa position dominante dans le secteur très concurrentiel de la distribution de produits pétroliers de la Côte d'Ivoire lui assure des revenus élevés, soutenus par des volumes de ventes substantiels. »

Sur le plan de la flexibilité financière, GCR estime que TotalEnergies Marketing Côte d'Ivoire présente des indicateurs solides. La société affiche un ratio de couverture de la dette par l'EBITDA de 0,57x en 2024 (2023 : 0,62x ; 2022 : 0,53x ; 2021 : 0,26x ; 2020 : 0,78x ; 2019 : 0,61x), soutenu par un faible niveau d'endettement et une couverture des intérêts exceptionnellement élevée (-9,9x en 2024, contre 392,9x en 2023 et 59,3x en 2022), reflétant la capacité des revenus financiers à absorber intégralement les frais d'intérêt.

« Néanmoins, avance GCR, les flux de trésorerie après investissements et distribution de dividendes demeurent insuffisants pour couvrir le remboursement de la dette, comme l'illustre le ratio de flux de trésorerie discrétionnaires sur dette brute à 11% en 2024 (2023 : -4% ; 2022 : -37% ; 2021 : 35% ; 2020 : 3%). »

GCR anticipe le maintien à court terme d'une stratégie d'endettement prudente, soutenant la flexibilité financière de la société. Toutefois, les pressions persistantes sur les flux de trésorerie, liées notamment aux dividendes distribués, constituent un facteur de risque qui pourrait limiter la capacité de désendettement et peser sur la notation.

TotalEnergies Marketing Côte d'Ivoire est le leader du secteur hautement concurrentiel de la distribution de produits pétroliers de la Côte d'Ivoire, avec une part de marché de 20% en 2024. Selon l'équipe de notation de GCR, cette position de leader s'appuie sur une offre diversifiée (vente de carburant, vente GPL, vente de lubrifiants, vidange, lavage, restauration, services digitaux) ciblant à la fois la clientèle particulier et professionnel.

De plus son maillage territorial dense lui permet de réaliser les plus importants volumes de ventes sur l'ensemble du réseau de stations-service du pays, dominé par une dizaine d'acteurs majeurs.

Selon toujours GCR, la forte notoriété de TotalEnergies Marketing Côte d'Ivoire reflète son appartenance au groupe pétrolier international TotalEnergies, qui lui apporte un soutien significatif, notamment via des accords d'assistance technique et de conseil.

« Cet appui constitue un facteur clé de crédit, renforçant la capacité de la société à consolider sa position de leader, par la différenciation de la qualité de ses services et sa faculté à capter une part substantielle de la croissance anticipée du secteur », avance l'équipe de notation.

Par ailleurs, ajoute-t-elle, TotalEnergies Marketing Côte d'Ivoire déploie une politique active de Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE), centrée sur la sécurité routière, l'éducation et l'insertion des jeunes, la préservation des forêts et du climat, ainsi que la promotion du dialogue des cultures et du patrimoine.

En 2024, TotalEnergies a enregistré une accélération de sa croissance à 7%, contre 1% en 2023, avec un chiffre d'affaires de 621 milliards FCFA ($ 870,35 millions). Cette performance reflète principalement un effet prix, lié aux hausses tarifaires sur le réseau - principal contributeur aux résultats - dans un contexte d'inflation élevée alimentée par la crise russo-ukrainienne et la hausse mondiale des prix de l'énergie.

Selon GCR, la stratégie de développement, axée sur l'expansion du réseau et du GPL, soutenue par des investissements significatifs en 2024, devrait continuer à renforcer la trajectoire de croissance.

En outre, GCR anticipe que le dynamisme des secteurs agricole et industriel ainsi que les projets d'infrastructures contribueront à maintenir cette tendance positive. D'après l'équipe de notation, en liaison avec la diminution des volumes vendus, la marge brute baisse à 3,2% contre 3,7% précédemment et se situe en dessous de la moyenne de 4% observée sur les 5 dernières années tandis que la marge nette affectée par le caractère régulé des prix de ventes stagne à 1,5%.

Selon toujours GCR, la notation de TotalEnergies Marketing Côte d'Ivoire est affaiblie par son profil de liquidité modeste. L'agence considère que la couverture de la liquidité du groupe est insuffisante sur une période de 12 mois, avec un taux de couverture des emplois de liquidité par les sources de liquidité inférieur à 100%. GCR anticipe que les besoins de financement pour le développement de l'entreprise et les dividendes versés exerceront une pression supplémentaire sur le niveau de liquidité de la société.

GCR justifie la perspective stable attachée à la notation par la capacité de TotalEnergies Marketing Côte d'Ivoire à continuer de tirer profit de sa position de leader sur le marché ivoirien de la distribution de produits pétroliers, ce qui devrait permettre d'accroître ses revenus et de stabiliser ses marges. De plus, la flexibilité financière de la société devrait se maintenir à un niveau adéquat.

Toutefois, prévient l'agence, la position de liquidité demeurera faible en raison des besoins importants en liquidités générés par les investissements nécessaires et la politique de distribution de dividendes de l'entreprise.

Selon GCR, un rehaussement de la notation de TotalEnergies Marketing Côte d'Ivoire serait la conséquence : i) d'un gain de parts de marché supplémentaires à l'origine d'un accroissement des volumes vendus ; ii) d'une hausse soutenue de ses revenus et de ses marges et d'une baisse du besoin de financement de son exploitation ; ou iii) d'une amélioration de sa flexibilité financière ; ou iv) d'un accroissement de ses sources de liquidités à même de couvrir plus de 125% ses emplois.

Par contre, GCR estime qu'un abaissement de la notation de TotalEnergies Marketing Côte d'Ivoire serait la conséquence :