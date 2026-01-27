Ile Maurice: Deux perturbations sous surveillance dans la région des Mascareignes

Après les systèmes Dudzai et Ewetse, la région des Mascareignes reste sous l'influence d'une atmosphère instable, propice à la formation de nouvelles perturbations. Selon Météo-France, deux circulations dépressionnaires pourraient se développer au cours des prochains jours.

La première pourrait se former au large du nord des Mascareignes. Selon les prévisions de Météo-France, la probabilité qu'elle se transforme en tempête tropicale d'ici jeudi sera faible. Si ce système se développe, selon le scénario le plus probable, il pourrait circuler à proximité ou à l'est de Maurice, se déplaçant vers le sud au sud-est.

De son côté, à la station météorologique de Vacoas, il est précisé que c'est le flux de la mousson qui commence à s'établir progressivement sur Madagascar, favorisant la formation de dépressions de mousson.

L'un de ces systèmes pouvant évoluer vers Maurice depuis le nord-ouest pourrait apporter des averses modérées à localement fortes et orageuses demain avec des accumulations d'eau possibles dans les zones sujettes aux inondations. Le vent se renforcerait avec des rafales pouvant atteindre 70 km/h, et l'état de la mer devrait se dégrader. Cependant, des incertitudes demeurent sur la trajectoire et l'intensité du système, ce qui nécessite une vigilance continue.

Météo-France indique également qu'une deuxième dépression pourrait se former dans la partie centrale du canal du Mozambique. Là encore, la probabilité qu'elle atteigne le stade de tempête tropicale d'ici demain reste faible.