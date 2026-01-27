Ile Maurice: Un bilan déjà alarmant en si peu de temps

Le nombre de personnes décédées sur nos routes depuis le début de l'année, 17, est un chiffre qui choque, attriste, mais surtout, qui doit nous interpeller collectivement. Chaque décès sur la route n'est pas qu'une statistique : c'est une famille brisée, des proches endeuillés, une communauté touchée. En ce début d'année, ce bilan est déjà alarmant et soulève de nombreuses questions sur l'état de la sécurité routière.

Les accidents de la route restent une préoccupation majeure. Excès de vitesse, conduite sous l'effet de l'alcool, usage du téléphone au volant, non-respect du Code de la route... Autant de comportements dangereux qui continuent de coûter des vies. Malgré les campagnes de sensibilisation et les efforts des autorités, la situation demeure préoccupante. Les routes continuent d'être le théâtre de drames qui auraient pu être évités.

Ce mois-ci, le système du permis à points entre en vigueur. Cette nouvelle mesure vise à responsabiliser davantage les conducteurs. Chaque infraction entraînera une perte de points et, en cas de perte totale, le permis pourra être suspendu ou annulé. Ce système, déjà appliqué dans plusieurs pays, a montré son efficacité pour réduire les comportements dangereux sur la route. Avec le retour du permis à points, espérons que les motocyclistes et les chauffeurs prendront de meilleures habitudes sur nos routes.

Cependant, une loi seule ne suffit pas. La sécurité routière est l'affaire de tous. Conducteurs, piétons, motocyclistes et cyclistes : chacun a un rôle à jouer. Respecter les limitations de vitesse, porter la ceinture de sécurité, ne pas utiliser son téléphone en conduisant et adopter une conduite responsable sont des gestes simples qui peuvent sauver des vies.

La sensibilisation de la population reste donc essentielle. Les campagnes doivent être plus fréquentes, plus visibles et surtout, ciblées, notamment auprès des jeunes conducteurs, souvent impliqués dans des accidents graves.

Un autre facteur inquiétant est l'augmentation constante du nombre de véhicules. Chaque année, des milliers de nouvelles voitures et de motos sont enregistrées, ce qui entraîne une densité de trafic plus élevée, plus de stress pour les conducteurs et un risque accru d'accidents. Nos routes, souvent étroites et mal adaptées à ce volume de circulation, deviennent de plus en plus dangereuses.

Cette situation pose la question de la planification urbaine et de la gestion du trafic à long terme. L'infrastructure routière doit également être revue. Certaines routes sont mal éclairées, mal signalées ou en mauvais état. Les marquages au sol sont parfois effacés, les panneaux peu visibles et les passages piétons insuffisants.

Une infrastructure moderne, bien entretenue et sécurisée est un élément clé pour réduire les accidents. Investir dans des routes plus sûres, des ronds-points, des radars, des caméras et des zones de ralentissement pourrait sauver de nombreuses vies.

Par ailleurs, les chiffres montrent une augmentation du nombre de contraventions d'environ 30 % entre 2024 et 2025. Cette hausse peut être interprétée de deux façons : soit les autorités renforcent les contrôles, soit les conducteurs continuent de multiplier les infractions. Dans les deux cas, cela démontre que le respect du Code de la route reste un défi majeur.

Des sanctions plus sévères peuvent dissuader certains comportements dangereux, mais elles doivent être appliquées de manière rigoureuse et équitable. Face à ce bilan déjà alarmant, une question se pose : doit-on revoir le Code de la route ? Les sanctions sont-elles suffisamment dissuasives ? La formation des conducteurs est-elle adéquate ? Les examens de conduite sont-ils assez stricts ? Le contrôle et l'application des lois sont-ils assez rigoureux ? Autant de questions qui méritent un débat national car la sécurité routière concerne chaque citoyen.

Le permis à points peut contribuer à améliorer la situation en responsabilisant les conducteurs. Toutefois, il ne sera pas une solution miracle. Sans une application stricte des lois, des contrôles réguliers, une meilleure sensibilisation et une amélioration des infrastructures, les accidents continueront à faire des victimes. La sécurité routière doit être une priorité nationale, avec une collaboration entre les autorités, la police, les écoles, les médias et la population.

La tragédie survenue samedi à Melrose doit servir de rappel. La route ne pardonne pas l'imprudence. Chaque conducteur doit prendre conscience que quelques secondes d'inattention peuvent coûter une vie. Le permis à points est un pas dans la bonne direction, mais c'est notre comportement au quotidien ainsi que l'efficacité de nos lois et de nos infrastructures qui feront la différence.

Il est temps de changer nos habitudes, de renforcer nos lois si nécessaire, d'améliorer nos routes et de sensibiliser davantage la population. Il est temps de protéger nos proches et de faire de nos routes des espaces plus sûrs pour tous.