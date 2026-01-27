Congo-Brazzaville: Football, les résultats des Diables rouges et des Congolais de la diaspora en Europe (Angleterre, Espagne, France et Israël)

Angleterre, 16e journée, Premier League U18

Les U18 de Manchester City l'emportent facilement chez les Blackburn Rovers (5-0). Les frères Samba étaient tous deux titulaires. Tyrone, aligné au poste de piston gauche, a manqué un penalty, qu'il avait lui-même obtenu à la 7e.

Il s'est ensuite rattrapé en délivrant une passe décisive pour Dunbar MacDonald sur l'ouverture du score (12e). Remplacé à la mi-temps, l'aîné totalise 5 buts et 4 passes en 15 matches de championnat cette saison.

Sur le flanc droit de l'attaque, Floyd a triplé la mise à la 45e+1: il a expédié au fond des filets un coup-franc après une faute commise à l'entrée de la surface sur son frère. Il porte ainsi son total à 11 réalisations (et 3 assistances) en 10 matches joués.

France, 20e journée, 2e division

En match décalé, Le Mans soumet Dunkerque (1-0). Victor Mayela était titulaire au sein de la défense nordiste, tandis que Lenny Dziki Loussilaho est resté sur le banc.

Espagne, 23e journée, 2e division

Le Cultural Leonesa s'incline à Ceuta (1-3). Sans Jordi Mboula, parti le 23 janvier pour la Chine. L'ailier hispano-congolais s'est engagé en faveur des Diables rouges du Henan FC, pensionnaires de Chinese Super League.

Auteur d'une passe décisive en 10 apparitions de Liga 2, l'ancien Barcelonais va ainsi découvrir son dixième club en carrière pro et son sixième pays (Espagne, France, Belgique, Portugal et Italie). Sans jamais s'imposer.

Israël, 20e journée, 1re division

Dans le derby de Tel Aviv, l'Hapoel Tel Aviv s'incline sur le terrain du Maccabi (1-2). Sans son capitaine Fernand Mayembo, resté au repos. Le promu est 4e avec 35 points, à une longueur du podium.