Gabon: Le Président de la République en visite officielle dans la province de l'Ogooué-Ivindo

Dans le cadre de sa politique de suivi et d'accompagnement des projets de développement à l'échelle nationale, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, Président de la République, Chef de l'État, Chef du Gouvernement, effectue une visite officielle dans la province de l'Ogooué-Ivindo.

Cette visite s'inscrit dans la volonté du Chef de l'État de renforcer la décentralisation, de promouvoir un développement territorial harmonieux et d'améliorer les conditions de vie des populations. Elle vise également à consolider les perspectives de croissance économique locale et à renforcer l'autonomie des collectivités territoriales, conformément à la vision stratégique du Gouvernement.

Au cours de cette tournée, le Président de la République échangera avec les acteurs locaux et les populations sur leurs préoccupations politiques, économiques et sociales, illustrant ainsi l'engagement constant de l'État en faveur d'une gouvernance de proximité, inclusive et participative. Cette démarche traduit la détermination du Chef de l'État à accompagner le développement de toutes les provinces du pays, à soutenir les initiatives locales et à assurer un développement durable et équilibré sur l'ensemble du territoire national.