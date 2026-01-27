Cameroun: Yaoundé - Deux balayeuses mécaniques pour combattre l'insalubrité urbaine

27 Janvier 2026
Camer.be (Bruxelles)
Par Toto Jacques

La capitale camerounaise intensifie sa guerre contre les déchets. Ce dimanche 26 janvier, Celestine Ketcha Courtès, ministre de l'Habitat et du Développement urbain, a officiellement remis deux balayeuses mécaniques aux communes d'arrondissement de Yaoundé 1 et Yaoundé 5.

Un geste symbolique qui traduit la volonté du gouvernement de moderniser la gestion des déchets urbains dans les métropoles camerounaises.

Des équipements pour transformer le visage de la ville

Les deux engins, flambant neufs, incarnent un tournant dans la stratégie de développement urbain du pays. Yaoundé, qui croule régulièrement sous les ordures, souffre d'un système de collecte obsolète et sous-équipé. L'arrivée de ces machines automatisées pourrait changer la donne dans les artères les plus fréquentées de la capitale.

Contrairement aux méthodes manuelles traditionnelles, ces balayeuses permettent un nettoyage rapide et efficace des voiries. Elles réduisent le temps d'intervention et augmentent la surface traitée quotidiennement. Un atout majeur pour les communes concernées, qui peinent à maintenir la propreté malgré la pression démographique croissante.

Une lutte contre l'insalubrité qui s'accélère

L'insalubrité reste l'un des défis majeurs des villes camerounaises. Caniveaux obstrués, ordures sauvages, prolifération de déchets plastiques : le tableau est sombre. Celestine Ketcha Courtès martèle régulièrement que la propreté urbaine conditionne la santé publique et l'attractivité économique des territoires. Cette rétrocession s'inscrit dans une logique de décentralisation des moyens. Les communes disposent désormais d'outils concrets pour agir localement. Mais l'efficacité dépendra aussi de la formation des équipes municipales et de la maintenance régulière des équipements.

Un signal politique fort avant les échéances

À quelques mois des scrutins locaux, ce geste du ministère n'est pas anodin. Il rappelle que l'État accompagne les municipalités dans leurs missions de proximité. Reste à savoir si ces machines suffiront à transformer durablement le paysage urbain de Yaoundé, ou si elles demeureront des symboles isolés dans un océan de défis sanitaires et environnementaux non résolus.

Lire l'article original sur Camer.be.

