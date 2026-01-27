Afrique: Échange de connaissances et la coopération au développement - La BAD et la Corée du Sud renforcent ses liens stratégiques

27 Janvier 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Théodore Kouadio

Le Groupe de la Banque africaine de développement a renouvelé un accord clé avec l'École de politique publique et de gestion de l'Institut coréen de développement (Korea Development Institute (KDI) School of Public Policy and Management), dans le cadre d'un effort plus large visant à renforcer les partenariats, à promouvoir le développement du capital humain et à favoriser l'échange de connaissances entre le Groupe de la Banque et la Corée.

Lors d'une visite officielle en République de Corée en novembre 2025, le vice-président du Groupe de la Banque chargé de la Gestion des personnes et des talents, Jacques Edjangue, a signé un protocole d'accord prolongeant le partenariat, qui a débuté en 2014.

Le protocole d'accord donne au personnel du Groupe de la Banque, la possibilité d'acquérir des connaissances pratiques tirées de l'expérience de la Corée en matière de développement et de les appliquer à la transformation structurelle et à la croissance économique de l'Afrique.

Il offre également aux étudiants du KDI des opportunités de stage au sein de la Banque, favorisant ainsi un échange de connaissances et d'expertise dans les deux sens.

« Le renouvellement du protocole d'accord avec le Groupe de la Banque africaine de développement renforce notre partenariat et notre engagement en faveur du développement du capital humain et de l'échange de connaissances », a déclaré M. Joon-Kyung Kim, doyen de la KDI School of Public Policy and Management.

« Cette collaboration permet au personnel du Groupe de la Banque africaine de développement de tirer parti de l'expérience de la Corée en matière de développement, offre aux étudiants du KDI de précieuses opportunités de stage. Nous nous réjouissons de développer des initiatives conjointes qui soutiennent la croissance durable et le développement inclusif de l'Afrique », a-t-il ajouté.

