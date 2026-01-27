Cote d'Ivoire: 77e Journée de la République de l'Inde - La communauté indienne du pays célèbre l'unité et la paix

À l'ambassade de l'Inde à Abidjan, la Constitution indienne à l'honneur. La communauté indienne vivant en Côte d'Ivoire a célébré, ce lundi 26 janvier 2026, la 77e Journée de la République de l'Inde, marquant l'entrée en vigueur de la Constitution indienne adoptée en 1950.

Dans la capitale économique, les festivités se sont déroulées dans l'enceinte de l'ambassade de l'Inde, située à Cocody-Riviera 4, dans une atmosphère empreinte de solennité, de ferveur patriotique et de convivialité. Comme chaque année, cette date symbolique occupe une place centrale dans la vie institutionnelle indienne.

En Inde, elle est traditionnellement marquée par un grand défilé militaire à New Delhi, vitrine du savoir-faire, de la discipline et de la diversité culturelle du pays. À des milliers de kilomètres de là, les ressortissants indiens de Côte d'Ivoire ont tenu à communier avec la mère patrie, tout en partageant cet héritage avec leurs hôtes ivoiriens.

À cette occasion, le chargé d'affaires de l'ambassade de l'Inde en Côte d'Ivoire, Ravinder Kumar, a procédé à la lecture du message officiel de la Présidente de la République de l'Inde, Droupadi Murmu. Dans son adresse à la nation, la cheffe de l'État indien a évoqué plusieurs sujets majeurs, notamment la dynamique économique du pays, l'autonomisation des femmes, l'opération Sindoor, ainsi que l'attachement profond de l'Inde aux valeurs universelles de paix et de fraternité.

Présentant l'Inde comme un « messager de la paix », la Présidente a rappelé l'engagement civilisationnel ancien de son pays en faveur de l'harmonie entre les peuples. « Dans notre tradition, nous avons offert des prières pour que la paix l'emporte dans l'univers entier. L'avenir de l'humanité ne peut rester sûr que s'il y a la paix dans le monde entier », a-t-elle déclaré, soulignant la portée universelle de l'idéal indien.

La célébration a également été marquée par des prestations culturelles hautes en couleur. Des enfants, des jeunes et des femmes de la communauté indienne ont exécuté des danses traditionnelles, accompagnés d'écoliers ivoiriens, illustrant avec éclat l'amitié et la solidarité entre les peuples indien et ivoirien. Ces moments artistiques ont mis en lumière la richesse de la culture indienne et son ouverture au dialogue interculturel, dans un esprit de partage et de respect mutuel.

Forte de plus de 6 000 membres, la communauté indienne vivant en Côte d'Ivoire joue un rôle actif dans la vie économique, sociale et culturelle du pays. À travers le commerce, l'industrie, la santé, l'éducation et la culture, elle contribue à l'enrichissement du tissu national, tout en renforçant les liens historiques et diplomatiques entre Yamoussoukro et New Delhi.

En célébrant la 77e Journée de la République, l'Inde et sa diaspora en Côte d'Ivoire ont réaffirmé leur attachement aux valeurs constitutionnelles, à la paix mondiale et à la coopération entre les nations, dans un monde en quête de stabilité et de dialogue.