Cote d'Ivoire: 'Domex Awards' - Une cérémonie de distinction dédiée aux acteurs du secteur domestique lancée

La première édition des « Domex Awards » se tiendra le vendredi 27 mars 2026, à Abidjan. L'annonce a été faite par Aurée Services à travers une note de son service de communication dont fratmat.info a reçu copie, le lundi 26 janvier 2026. Il s'agit d'une cérémonie annuelle consacrée à la valorisation des professionnels du secteur domestique, des employeurs responsables et des structures engagées dans l'amélioration des standards du métier.

Le Palm Club Hôtel d'Abidjan-Cocody abritera cette cérémonie, pensée comme un rendez-vous annuel d'excellence. L'événement vise à reconnaître la contribution essentielle des métiers du domicile au bien-être social et familial.

Les « Domex Awards » distingueront plusieurs catégories, notamment la meilleure nounou, la meilleure cuisinière, la meilleure ménagère, le meilleur agent de sécurité, le meilleur employeur, le prix de la meilleure agence de placement, le prix de l'attitude professionnelle, le prix de la loyauté, le prix spécial des employeurs, ainsi que le Grand Prix Domex Awards - Aurée Services.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Selon Auréa Nadine, fondatrice et directrice générale d'Aurée Services, « cette cérémonie de récompense est une initiative de reconnaissance, mais aussi un outil de transformation sociale visant à rehausser l'image des métiers domestiques et à encourager l'éthique, la discipline et la dignité professionnelle ». Elle souligne que la cérémonie se veut également « un espace de dialogue et de synergies entre professionnels, employeurs, institutions et partenaires ».

Avec les « Domex Awards », Aurée Services ambitionne « d'inscrire durablement la reconnaissance des métiers du domicile au cœur des priorités sociales et professionnelles en Côte d'Ivoire ».