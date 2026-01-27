Afrique: iShowSpeed à la découverte de ses racines africaines lors d'une tournée sur le continent

Le streamer et créateur de contenu américain iShowSpeed, de son vrai nom Darren Jason Watkins Junior, a récemment suscité une vive émotion sur les réseaux sociaux après la diffusion d’une vidéo devenue virale, filmée au Liberia. On y voit l’influenceur échanger avec deux hommes âgés portant le nom de Watkins, le même patronyme que le sien. Une rencontre symbolique qui a relancé les discussions autour de ses origines africaines présumées.

Dans la séquence largement partagée sur Facebook et d’autres plateformes, les deux hommes expliquent à iShowSpeed l’origine du nom Watkins au Liberia. Ce patronyme est en effet très répandu dans le pays, en raison de l’histoire des Américano-Libériens, descendants d’Afro-Américains installés en Afrique de l’Ouest au XIXᵉ siècle. Ces populations avaient été déplacées à partir de 1822 par des organisations américaines, dans un contexte marqué par la ségrégation et le racisme aux États-Unis.

Visiblement bouleversé par cet échange et par l’idée d’un lien familial et historique retrouvé, le créateur de contenu n’a pas caché son émotion, allant jusqu’à fondre en larmes face aux caméras. Une scène qui a touché de nombreux internautes et renforcé la portée symbolique de cette étape de son voyage.

Une tournée africaine aux multiples étapes

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre d’une vaste tournée africaine entamée par iShowSpeed depuis le début de l’année. À travers ce périple, le streamer dit vouloir montrer une autre image de l’Afrique, loin des clichés souvent associés à la pauvreté, aux conflits ou à la famine. Son objectif affiché : mettre en lumière les infrastructures modernes, le dynamisme de la jeunesse, le leadership local et la richesse culturelle d’un continent qu’il qualifie de « berceau de l’humanité ».

La tournée, qui couvre plusieurs pays d’Afrique australe, orientale et nord-africaine, a débuté en Angola à la fin du mois de décembre. Depuis, iShowSpeed a multiplié les escales, assistant notamment à des événements sportifs majeurs, rencontrant des créateurs locaux et partageant des moments de liesse avec ses fans.

Il s’est également rendu au Sénégal et au Nigeria, où il a célébré à la fois la ferveur populaire autour du football et une étape importante de sa carrière, en franchissant le cap des 50 millions d’abonnés sur YouTube, tout en marquant son 21ᵉ anniversaire.

Accueil populaire et immersion culturelle

Plus récemment, le streamer a fait escale au Ghana, où il a été accueilli par de nombreux admirateurs. Il y a découvert la gastronomie locale, notamment le riz jollof, rencontré un chef traditionnel et participé à diverses activités culturelles. À son arrivée, il a déclaré : « Je suis de retour chez moi, il n’y a pas de meilleur sentiment », affirmant que ses origines familiales remonteraient à ce pays d’Afrique de l’Ouest.

Selon son entourage, la Namibie pourrait constituer la dernière étape de cette tournée.

Une série suivie par des millions d’internautes

L’ensemble de ce voyage est diffusé en direct sur YouTube dans le cadre de la série intitulée « Speed Does Africa ». À travers des vidéos pouvant durer plusieurs heures, iShowSpeed partage ses expériences : dégustation de plats locaux, apprentissage de danses traditionnelles, défis sportifs et interactions spontanées avec les populations locales. Des foules importantes de fans l’ont accompagné dans plusieurs villes, témoignant de son immense popularité auprès de la jeunesse africaine.

Au-delà du divertissement, cette tournée suscite un débat plus large sur la reconnexion de la diaspora afro-descendante avec le continent africain, et sur le rôle des influenceurs dans la transformation des récits médiatiques autour de l’Afrique.