Afrique Australe: Conjoncture post-crise - La SADC en mission d'évaluation

Une évaluation de la situation à Madagascar. Tel est l'objet de la mission d'une délégation dépêchée par la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC), qui a débarqué au pays, dimanche.

Il s'agit d'une délégation du « Panel des sages » de la SADC. Conduite par le docteur Joyce Banda, ancienne présidente du Malawi, et appuyée par le Groupe de référence pour la médiation, « la mission a pour objectif principal de consolider les engagements de l'organisation et de préparer le mécanisme d'appui et d'accompagnement en faveur de Madagascar, pour soutenir le processus de refondation en cours », explique une publication sur la page Facebook du ministère des Affaires étrangères.

L'envoi du Panel des sages de l'organisation régionale a été décidé durant le Sommet extraordinaire des Chefs d'État et de gouvernement de la SADC du 17 décembre 2025 sur la situation politique et sécuritaire à Madagascar. La mission conduite par le docteur Joyce Banda prendra fin le 2 février. Des rencontres avec de hautes personnalités étatiques, ainsi que des entités et acteurs politiques, sont au programme. Hier, la délégation a été reçue par Herintsalama Rajaonarivelo, Premier ministre, au palais d'État de Mahazoarivo.

Chronogramme

Les missionnaires de la SADC ont également eu une réunion avec maître Hanitra Razafimanantsoa, ministre d'État auprès de la présidence en charge de la Refondation, à Antaninarenina. Une occasion pour la membre du gouvernement de leur expliquer le chronogramme du processus de concertation nationale, ses objectifs et sa finalité, selon la direction communication de ce département.

Le Sommet du 17 décembre a justement demandé aux autorités malgaches « de soumettre un rapport sur l'état de préparation au dialogue ainsi qu'un projet de Feuille de route nationale d'ici le 28 février 2026, suivis de mises à jour périodiques en mai, août et novembre 2026 au président de l'Organe de la SADC. »

Lors d'une rencontre avec Elias Magosi, secrétaire général de l'organisation régionale, la semaine dernière, le colonel Michaël Randrianirina, Chef de l'État, « a assuré que le rapport demandé par le Sommet de la SADC lui serait soumis d'ici la fin février 2026 ».

La mission de la SADC a justement rencontré le Chef de l'État et les Hauts conseillers de la refondation, dans l'après-midi d'hier, au palais d'État d'Ambohitsorohitra. À une question du docteur Joyce Banda sur la durée de la Transition, le colonel Randrianirina a déclaré que « notre souhait est de boucler en vingt-quatre mois la concertation nationale et l'élection constitutionnelle, de même que la refonte totale et en profondeur de la liste électorale », rapporte le communiqué de la Présidence de la Refondation de la République.

Le seul Chef d'État à Madagascar

Selon le communiqué de la Présidence, l'officier supérieur a, par ailleurs, fait une précision importante sur la conduite des affaires étatiques durant cette rencontre avec la délégation de la SADC. Toujours en réponse à la cheffe de mission de la SADC, le colonel Randrianirina a déclaré : « Suivant la décision numéro 16 de la Haute Cour constitutionnelle (HCC), du 19 décembre 2025, il est le seul Chef d'État à Madagascar