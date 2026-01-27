Afrique de l'Est: Volleyball/Championnat des clubs zone 7 - Troisième participation ambitieuse pour Squad

Le club vice-champion national, Squad, participe pour la troisième fois au championnat des clubs de la zone 7. La compétition se tiendra aux Seychelles, fin février.

Viser plus haut. Squad X participe pour la troisième fois au rendez-vous régional. Cette équipe vice-championne de Madagascar se prépare depuis deux mois pour la 30e édition du championnat des clubs de la CAVB Zone 7. L'édition 2026 se déroulera du 27 février au 7 mars à Victoria, aux Seychelles.

« Notre objectif pour la saison 2026 est de décrocher le titre national et d'aller le plus loin possible dans la compétition de la zone 7 », confie le président du club, Zo Andriamampandry, également président de la ligue d'Analamanga.

Dans son palmarès, Squad avait échoué aux portes de la phase finale, en huitièmes de finale, lors de ses deux précédentes participations. Le club avait terminé deuxième de son groupe en 2023 à Madagascar, puis en 2024 à Maurice. Au championnat national, Squad s'était classé troisième en 2024 et quatrième en 2023. L'équipe a ainsi gravi une marche à l'issue des deux dernières saisons.

Les dirigeants du club ont fait appel à deux nouveaux entraîneurs, Olivier Rason et Aimé Michel Douraline, dit « Bouda », afin d'apporter une nouvelle dynamique pour cette saison.

Innovations

« Nous essayons d'apporter autant que possible des améliorations sur le plan technique individuel et collectif, ainsi que de consolider la condition physique, car nous allons faire face à de grandes équipes », explique le coach Aimé Michel Douraline.

« Nous observons attentivement le niveau technique des adversaires, notamment les Réunionnaises, leurs points forts et leurs points faibles, afin d'être à la hauteur tant techniquement que physiquement », poursuit-il.

« Comme tous les autres clubs engagés, nous ambitionnons de remporter le trophée. Nous nous concentrons sur l'entraînement, le renforcement des techniques de base et la cohésion de l'équipe, le rôle et la responsabilité de chaque joueuse sur le terrain aux côtés de ses coéquipières, l'amélioration des combinaisons, sans oublier l'attaque, la défense et le contre », précise Bouda.

Pour mieux se préparer, Squad participe depuis plus d'une semaine à la compétition organisée par la ligue d'Analamanga, la « Super Coupe », et a également disputé la semaine dernière un tournoi organisé dans le cadre du jubilé des 50 ans de pratique du volleyball de la présidente de la Fédération, Léa Raharimalala.

Squad dispose encore d'un mois pour se préparer et peaufiner les derniers réglages. Cette troisième participation sera rendue possible grâce au soutien des partenaires du club.