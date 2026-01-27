Afrique: Arts contemporains africains - La Biennale prévue à Dakar du 19 novembre au 19 décembre 2026

27 Janvier 2026
Le Soleil (Dakar)
Par A.N

La 16e édition de la Biennale de l'Art africain contemporain se tiendra du 19 novembre au 19 décembre 2026 à Dakar. L'annonce a été faite par le ministère de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme, qui inscrit cet événement majeur dans la dynamique culturelle exceptionnelle de l'année 2026.

Cette manifestation d'envergure internationale est reconnue comme l'un des rendez-vous artistiques majeurs sur la scène mondiale. Véritable plateforme d'expression et de valorisation de la création africaine et de ses diasporas, la Biennale célèbre la diversité, la richesse et la vitalité des arts contemporains du continent. Elle contribue, depuis plusieurs décennies, au rayonnement de Dakar comme capitale culturelle africaine.

Cette prochaine édition s'inscrit dans la continuité des Jeux olympiques de la Jeunesse (JOJ) et s'intègre pleinement à la dynamique exceptionnelle de l'année 2026. Elle vient ainsi renforcer la vocation de Dakar en tant que ville créative, pôle culturel et espace d'expression privilégié pour la jeunesse.

Selon le ministère de la Culture, toutes les dispositions sont prises pour garantir le succès de ce rendez-vous international, qui participe activement à la politique de rayonnement et de souveraineté culturelle du Sénégal.

