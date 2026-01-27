Sénégal: Décès de Halima Gadji - Le ministère de la Culture rend hommage à une figure majeure de l'audiovisuel sénégalais

27 Janvier 2026
Le Soleil (Dakar)
Par A.N

Le ministère de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme a annoncé, avec une profonde émotion, le décès de l'actrice sénégalaise Halima Gadji, survenu le 26 janvier 2026. Dans un communiqué officiel, l'État salue la mémoire d'une artiste dont le talent et l'engagement ont marqué durablement l'audiovisuel national et africain.

« Artiste reconnue pour la justesse de son jeu et la force de ses interprétations, Halima Gadji « s'est imposée comme une figure majeure de l'audiovisuel sénégalais et africain », lit-on dans le communiqué. Son professionnalisme et son talent lui ont permis de marquer durablement les séries télévisées et les productions audiovisuelles, touchant « un large public au Sénégal et au-delà », souligne la note.

Révélée au grand public à travers des rôles devenus emblématiques, l'actrice a su incarner, avec sensibilité et engagement, des personnages qui ont profondément résonné dans la société sénégalaise. À travers son travail, elle a contribué à faire de l'audiovisuel « un espace de réflexion, de dialogue et de partage ».

Au-delà de l'artiste, le ministère salue également la femme qu'elle était. Halima Gadji laisse « le souvenir d'une femme engagée, passionnée et profondément attachée aux valeurs humaines et culturelles de son pays ». Sa disparition est qualifiée de « perte immense pour la Nation, pour la communauté artistique et pour l'ensemble du peuple sénégalais ».

En cette douloureuse circonstance, le ministre de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme, « au nom du Président de la République, du Gouvernement et du peuple sénégalais », a présenté « ses condoléances les plus attristées » à la famille de la défunte, à ses proches, à la communauté artistique et à tous ceux qui ont été touchés par son oeuvre.

