Sénégal: Recettes douanières en 2025 - Les liquidations ont atteint 1623,5 milliards de FCfa

L'année 2025 a été faste pour les douanes sénégalaises. La Journée internationale des Douanes, célébrée, hier, lundi 26 janvier, autour du thème : « Une douane qui protège la société par sa vigilance et son engagement », a permis de faire le point.

En 2025, révèle Babacar Mbaye, directeur général des Douanes, sur le plan budgétaire, les liquidations douanières ont atteint 1623,5 milliards de FCfa, tandis que les recouvrements se sont élevés à 1286,1 milliards, en hausse de 8,8 % par rapport à 2024. Les services douaniers ont enregistré des résultats remarquables en matière de lutte contre la fraude et la criminalité transnationale organisée. Dans la même veine, 4,7 tonnes de drogues, de médicaments falsifiés, de marchandises prohibées et plus de 620 000 coupures de billets noirs ont été saisies.

Entre digitalisation des procédures avec des plateformes, telles que Gaïndé, Orbus et le Guichet unique portuaire de l'Enlèvement, la création de la Direction du Renseignement, de l'analyse du risque et de la valeur, le déploiement progressif de bureaux régionaux dédiés, la douane poursuit sa dynamique de performance. C'est dans ce sens que le Programme de modernisation de l'Administration des douanes (Promad) a permis le renforcement des capacités opérationnelles avec l'acquisition de scanners, drones, systèmes de tracking et équipements de surveillance, assurant ainsi un meilleur maillage du territoire, notamment dans les zones sensibles.

Pour le ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba, ces résultats confirment l'alignement de l'Administration des douanes avec les objectifs de l'Agenda national de transformation « Sénégal 2050 » fondé sur l'efficacité, la transparence et la souveraineté économique. Il souligne également l'importance des partenariats, tant au niveau national qu'international, en particulier avec les forces de défense et de sécurité, l'Organisation mondiale des douanes, Interpol et l'Onudc.