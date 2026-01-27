Sénégal: Prévention des crises universitaires - La société civile veut s'ériger en bouclier

Le Collectif des organisations de la société civile pour les élections (Cosce) a organisé, hier, à Saint-Louis, une rencontre régionale sur la prévention des crises universitaires. Soutenue par l'Union européenne, l'initiative dénommée « Jokko », vise à renforcer le dialogue, la paix et la cohésion sociale sur les défis que traversent les universités sénégalaises, notamment l'Université Gaston-Berger (Ugb).

Face à la récurrence des crises universitaires et à leurs impacts académiques, sociaux et sécuritaires, la société civile sénégalaise entend jouer pleinement son rôle de médiation et de prévention. C'est dans cette dynamique que s'inscrit la rencontre régionale dénommée « Jokko », organisée à Saint-Louis par le Collectif des organisations de la société civile pour les élections (Cosce), dans le programme «Saxal Jàmm », financé par l'Union européenne.

« Cette rencontre entre en droite ligne du programme Saxal Jàmm, une initiative qui se veut une réponse aux crises que nous avons observées au Sénégal ces dernières années et leurs impacts dans les universités », a expliqué Papa Assane Tine, coordonnateur du bureau exécutif du Cosce. Selon lui, les crises traversées entre 2021 et 2024 ont mis en évidence la nécessité d'investir davantage dans la médiation, le dialogue et la promotion de la paix et de la cohésion sociale.

Organisé en partenariat avec l'Université Gaston-Berger (Ugb) de Saint-Louis et avec l'appui du gouverneur de la région, « Jokko » se veut un cadre d'échanges inclusif et structuré. « Jokko est avant tout un espace de dialogue, de partage et de communication, destiné à réfléchir collectivement à des solutions durables pour prévenir et gérer les crises universitaires », a précisé Papa Assane Tine.

La rencontre s'est tenue sur le thème : « Diagnostiquer les crises universitaires pour mieux les anticiper et renforcer la cohésion sociale et la stabilité territoriale ». Au menu, figurent trois panels thématiques portant sur la gouvernance universitaire, les mouvements de grève et la sauvegarde du cadre de vie des étudiants. Les organisateurs espèrent qu'au terme des échanges, des recommandations concrètes et consensuelles seront formulées afin d'améliorer durablement la gestion des crises dans les universités sénégalaises.

Présent à la rencontre, l'adjoint au gouverneur de Saint-Louis, chargé des affaires administratives, Sidy Guissé Ndiongue, a salué l'initiative. « Nous saluons cette rencontre qui a permis de regrouper tous les acteurs impliqués dans les crises universitaires, afin de recueillir leurs avis et les meilleures propositions pour mieux les prévenir », a déclaré M. Ndiongue.