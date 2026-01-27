Afrique: Lamine Camara voit triple et entre dans l'histoire

Si la Can « Maroc 2025 », remportée dimanche dernier, revêt un caractère symbolique pour les « Lions », elle l'est encore plus pour Lamine Camara. Le natif de Diouloulou est le premier et seul footballeur sénégalais à mettre dans son palmarès une Can U20, un Championnat d'Afrique des nations (Chan) et une Can séniors. Le numéro 8 du Sénégal n'a pas beaucoup joué au Maroc, mais il a répondu présent à chaque fois que le sélectionneur a fait appel à lui. Aujourd'hui, ce sacre couronne le succès d'un parcours élogieux, malgré son jeune âge.

Les prestations de Lamine Camara éblouissent supporters et analystes. Mais elles ne surprennent guère son conseiller de la première heure, Ibou Sarr. « Je l'ai repéré dans les Navétanes à l'Asc Doumassou de Diouloulou. J'ai très vite compris qu'il pouvait faire une bonne carrière dans le football, s'il est bien encadré », rappelle-t-il.

Même symphonie chez un de ses anciens dirigeants au Casa Sports. « Ce n'est pas une surprise pour nous qui l'avons vu dès le départ. Il brillait déjà dès son arrivée dans la petite catégorie du club », confirme le secrétaire général du Casa Sports, Siaka Bodian.

Lamine Camara a rejoint l'équipe fanion de la Casamance la saison 2018-2019, pour évoluer avec les cadets. « Son talent lui permet de prendre ses marques dès sa première année », renseigne M. Bodian. Dans la logique de cette saison, poursuit le dirigeant, il a participé aux phases nationales des sélections régionales qui se sont déroulées en 2019 à Kaolack et il a terminé meilleur joueur du tournoi, dans la catégorie cadette.

De cette compétition, il est repéré par les responsables de Génération Foot de Dakar. « Je pense que c'est Abdou Salam Lam et Boucher qui l'ont repéré. Ils ont aussitôt manifesté leur intérêt pour le garçon. Quand ils ont discuté avec lui, Lamine les a mis en rapport avec moi. C'est ainsi qu'ils m'ont contacté. Après discussions avec ses parents qui m'ont confié le joueur, nous avons pensé qu'il était mieux qu'il poursuive son apprentissage dans un club qui a des installations propices à sa progression. C'est pourquoi nous avons accepté l'offre de Génération Foot. J'en profite d'ailleurs pour remercier ses parents qui m'ont fait confiance et aussi, Mady Touré qui a beaucoup apporté au joueur », se souvient son mentor Ibou Sarr.

Cependant, son départ du Casa Sports n'a pas été facile. Un épisode dont se rappelle le secrétaire général du club sudiste. « Après ce tournoi de Kaolack, nous avons eu la désagréable surprise d'apprendre que Lamine Camara est allé à Génération Foot et qu'il a été qualifié par ledit club. Nous avons introduit un recours auprès des responsables du football pour que sa licence soit retirée du circuit. Ce qui a été fait. Il a fallu que nous tenions des pourparlers avec Génération Foot pour parapher un protocole d'accord. Celui-ci stipule qu'en perspective d'un éventuel transfert à l'étranger, les deux clubs puissent y trouver leur compte », détaille Siaka Bodian.

Recruté en 2019, le footballeur, aujourd'hui âgé de 21 ans, est lancé dans le bain de l'élite du football alors qu'il n'a que 16 ans. « Je me disais qu'il allait poursuivre sa formation là-bas. Mais j'ai été agréablement surpris de le voir, quelque temps après, avoir rejoint Génération Foot, sur le banc, lors d'un match Jaraaf-Gfc. Il est par la suite entré en jeu et ce fut le déclic », se remémore Ibou Sarr.

Malgré une courte parenthèse dans son ascension, à cause de la pandémie à Covid-19 survenue la même année, le natif de Diouloulou va faire étalage de son talent les saisons suivantes dans le football local. Ses performances lui ouvrent les portes des équipes nationales du Sénégal : junior, olympique et A'. Avec cette dernière, Lamine Camara remporte le Chan en Algérie, le 5 février 2023, en battant aux tirs au but le pays organisateur. Ironie du sort, cette équipe du Sénégal était coachée par l'actuel sélectionneur national, Pape Bouna Thiaw.

Un mois plus tard, le sociétaire d'alors de Génération Foot, en Ligue 1 sénégalaise, gagne la Can, dans la catégorie des 20 ans et moins, en battant, avec ses coéquipiers, la Gambie (2-0).

Un gamin avec des performances remarquables

Suivi par plusieurs écuries européennes fascinées par son talent, Lamine Camara finit par rejoindre, en 2023, le Fc Metz, partenaire de Génération Foot ; le club de la Moselle (France) où Jules François Bertrand Bocandé, autre fils de la région de Ziguinchor, a brillé, avec peut-être, en bandoulière, le rêve de réussir des prouesses à l'image de « Essamay ».

Son bagage technique et son « fighting spirit » lui permettent une adaptation facile. Il fait l'unanimité dès ses premières apparitions. Pour récompenser ses performances, Aliou Cissé coche son nom sur sa liste pour la Can « Côte-d'Ivoire 2023 » qui a démarré en janvier 2024. Il eut même le privilège, lors de cette compétition, de reléguer sur le banc l'emblématique Idrissa Gana Guèye.

L'on se souvient de ses chaudes larmes, après l'élimination du Sénégal, en 8e de finale, par le pays organisateur.

Après 38 matchs et deux buts marqués avec le Fc Metz, il tape dans l'oeil des dirigeants de l'As Monaco, club de la Ligue 1 française. En Principauté, Lamine Camara fait étalage de tout son talent et devient une pièce maîtresse de l'équipe. Suffisant pour figurer sur la liste des 28 « commandos » de Pape Bouna Thiaw qui sont allés arracher le trophée continental, malgré toutes les péripéties du tournoi.

Une couronne qui blinde le palmarès de celui qui est, aujourd'hui, le footballeur sénégalais le plus titré en sélections, malgré son jeune âge.