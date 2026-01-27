Le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko poursuit sa visite officielle au Maroc avec l'inauguration du Forum économique Maroc-Sénégal à Casablanca. Cette rencontre réunit partenaires marocains et sénégalais et vise à consolider le partenariat stratégique entre les deux pays.

Lors de cette quinzième session de la Haute Commission mixte, 17 accords et protocoles ont été signés, couvrant les domaines économique, technique et social. Ces accords traduisent la volonté des deux États de renforcer leur collaboration, notamment en matière d'infrastructures, de sécurité routière et de formation. À terme, le cadre juridique de la coopération sénégalo-marocaine pourrait dépasser 170 accords, dont certains devront être actualisés pour s'adapter aux réalités économiques actuelles.

Le Premier ministre Sonko a souligné l'importance de faire émerger des champions régionaux, en accompagnant les grandes entreprises sénégalaises vers une expansion sous-régionale et internationale. Cette dynamique illustre l'ambition partagée des deux pays pour un partenariat durable et concret au service de leurs économies et de leurs peuples.