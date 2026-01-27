Afrique: Forum économique de Casablanca - Ousmane Sonko met l'accent sur l'expansion des entreprises sénégalaises

27 Janvier 2026
Le Soleil (Dakar)
Par Moussa Diop

Le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko poursuit sa visite officielle au Maroc avec l'inauguration du Forum économique Maroc-Sénégal à Casablanca. Cette rencontre réunit partenaires marocains et sénégalais et vise à consolider le partenariat stratégique entre les deux pays.

Lors de cette quinzième session de la Haute Commission mixte, 17 accords et protocoles ont été signés, couvrant les domaines économique, technique et social. Ces accords traduisent la volonté des deux États de renforcer leur collaboration, notamment en matière d'infrastructures, de sécurité routière et de formation. À terme, le cadre juridique de la coopération sénégalo-marocaine pourrait dépasser 170 accords, dont certains devront être actualisés pour s'adapter aux réalités économiques actuelles.

Le Premier ministre Sonko a souligné l'importance de faire émerger des champions régionaux, en accompagnant les grandes entreprises sénégalaises vers une expansion sous-régionale et internationale. Cette dynamique illustre l'ambition partagée des deux pays pour un partenariat durable et concret au service de leurs économies et de leurs peuples.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2026 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 400 articles par jour provenant de plus de 80 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.