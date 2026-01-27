Madagascar: Approvisionnement - Une carte hydrogéologique pour sécuriser les eaux souterraines

Madagascar disposera, dans trois mois, de sa première cartographie nationale des aquifères, fiable à 98 %. Cette avancée résulte de la signature d'un protocole d'accord, intervenue hier à Ambohijatovo Ambony, entre le ministère de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène (MEAH) et KULA Services PTE. Ltd., portant sur l'étude et l'évaluation des ressources en eau souterraine à Madagascar.

Cette cartographie permettra d'identifier avec précision les zones propices à l'implantation de forages et de réduire considérablement les échecs, souvent coûteux en raison de l'absence d'études approfondies en amont.

À long terme, l'ensemble des données et informations sera accessible via téléphone mobile, offrant aux institutions publiques, aux entreprises, aux agriculteurs ainsi qu'aux acteurs du développement un outil d'aide à la décision. Les rapports seront transmis directement à l'État malagasy afin d'être utilisés immédiatement dans les projets publics.

Pour Minosoa Anjaratiana Elia Razafindrianiaina, ministre de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène, ce partenariat constitue un levier stratégique pour le renforcement de la politique nationale de l'eau : « Il est indispensable de disposer de données fiables et régulièrement mises à jour pour prendre de bonnes décisions.

Cette cartographie permettra d'identifier clairement les zones favorables aux forages efficaces. Toutes les infrastructures d'eau potable doivent impérativement reposer sur des études scientifiques », a-t-elle souligné.

Ce dispositif vise également à appuyer la prise de décision et la planification des projets dans le secteur de l'eau, tout en garantissant une gestion durable des ressources hydriques face aux effets du changement climatique.

La carte hydrogéologique sera actualisée chaque année. Alain Gachet, ingénieur des Mines, a, pour sa part, mis en avant l'expérience internationale du groupe, déjà engagé dans de nombreux projets dans plusieurs pays africains. « L'avenir de l'humanité se trouve sous terre.

Les eaux souterraines représentent des réserves pouvant être jusqu'à cent fois supérieures aux eaux de surface », a-t-il déclaré, en présentant une nouvelle vision de la gestion des eaux souterraines à Madagascar, fondée sur la science, la technologie et la réduction des risques.