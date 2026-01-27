Madagascar: Approvisionnement - Une carte hydrogéologique pour sécuriser les eaux souterraines

27 Janvier 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Mialisoa Ida

Madagascar disposera, dans trois mois, de sa première cartographie nationale des aquifères, fiable à 98 %. Cette avancée résulte de la signature d'un protocole d'accord, intervenue hier à Ambohijatovo Ambony, entre le ministère de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène (MEAH) et KULA Services PTE. Ltd., portant sur l'étude et l'évaluation des ressources en eau souterraine à Madagascar.

Cette cartographie permettra d'identifier avec précision les zones propices à l'implantation de forages et de réduire considérablement les échecs, souvent coûteux en raison de l'absence d'études approfondies en amont.

À long terme, l'ensemble des données et informations sera accessible via téléphone mobile, offrant aux institutions publiques, aux entreprises, aux agriculteurs ainsi qu'aux acteurs du développement un outil d'aide à la décision. Les rapports seront transmis directement à l'État malagasy afin d'être utilisés immédiatement dans les projets publics.

Pour Minosoa Anjaratiana Elia Razafindrianiaina, ministre de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène, ce partenariat constitue un levier stratégique pour le renforcement de la politique nationale de l'eau : « Il est indispensable de disposer de données fiables et régulièrement mises à jour pour prendre de bonnes décisions.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Cette cartographie permettra d'identifier clairement les zones favorables aux forages efficaces. Toutes les infrastructures d'eau potable doivent impérativement reposer sur des études scientifiques », a-t-elle souligné.

Ce dispositif vise également à appuyer la prise de décision et la planification des projets dans le secteur de l'eau, tout en garantissant une gestion durable des ressources hydriques face aux effets du changement climatique.

La carte hydrogéologique sera actualisée chaque année. Alain Gachet, ingénieur des Mines, a, pour sa part, mis en avant l'expérience internationale du groupe, déjà engagé dans de nombreux projets dans plusieurs pays africains. « L'avenir de l'humanité se trouve sous terre.

Les eaux souterraines représentent des réserves pouvant être jusqu'à cent fois supérieures aux eaux de surface », a-t-il déclaré, en présentant une nouvelle vision de la gestion des eaux souterraines à Madagascar, fondée sur la science, la technologie et la réduction des risques.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 400 articles par jour provenant de plus de 80 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.