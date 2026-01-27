Madagascar: Des enseignants non recrutés durcissent le ton

27 Janvier 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Mialisoa Ida

Des enseignants en formation au sein des Centres régionaux de l'Institut national de formation pédagogique (CRINFP), non recrutés, ont manifesté à Anosy pour exiger l'application des textes prévoyant leur intégration dans la Fonction publique.

Des enseignants ayant suivi des formations au sein des CRINFP (Centres régionaux de l'Institut national de formation pédagogique) ont tenu une manifestation hier à Anosy pour réclamer l'application effective des textes relatifs à leur intégration dans la Fonction publique. Se destinant à devenir enseignants dans les établissements publics, ils estiment que leur situation est clairement encadrée par les engagements pris par l'État.

« Nous suivons une formation pour enseigner dans les écoles publiques. Dans le cadre du contrat que nous avons signé avec l'État, l'appel à manifestation d'intérêts prévoit notre recrutement en tant que fonctionnaires. Or, il est aujourd'hui question d'un recrutement en tant que contractuels », a expliqué l'un des représentants des étudiants mobilisés.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Au cours de la manifestation, les protestataires ont scandé des slogans et brandi des pancartes réclamant leur nomination dans la Fonction publique. À travers ces revendications, ils entendent rappeler aux autorités les engagements initiaux et demandent que leur situation professionnelle soit clarifiée dans les meilleurs délais.

Interpellation

Selon les manifestants, cette mobilisation vise à interpeller les autorités sur l'incertitude qui entoure leur avenir professionnel à l'issue de la formation. Ils demandent ainsi l'ouverture rapide des procédures de recrutement, conformément aux accords et aux textes en vigueur.

De son côté, une source au sein du ministère de l'Éducation nationale a indiqué qu'un dialogue est actuellement en cours autour de cette question. Elle a précisé que, dans le cadre du protocole d'accord, ainsi que des textes et notes régissant l'intégration des agents de l'État, des solutions ont d'ores et déjà été proposées.

Par ailleurs, environ 3 100 postes budgétaires ont été prévus au sein du ministère. Ce quota devrait être réparti entre les acteurs concernés, selon les modalités définies par les autorités compétentes.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 400 articles par jour provenant de plus de 80 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.