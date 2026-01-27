Sénégal/Madagascar: Basktball 5X5/Qualification à la coupe du monde - Les Ankoay lancent le travail préparatoire avant Dakar

À un mois de la deuxième fenêtre des éliminatoires africains de la Coupe du monde FIBA 2027, les présélectionnés ont entamé lundi leur préparation au Palais des sports Mahamasina, sous l'égide de la Fédération malagasy de basketball (FMBB).

Après plusieurs semaines de trêve, les présélectionnés locaux ont repris le chemin du parquet afin de préparer les rencontres de cette deuxième phase qualificative, programmée du 26 février au 1er mars dans la capitale sénégalaise. Une reprise mesurée, marquée par un retour progressif aux exigences du haut niveau.

Lors de cette première séance, l'ambiance traduisait une certaine retenue. Les sourires et les échanges n'ont pas manqué, mais la ferveur restait encore contenue chez des joueurs conscients de l'enjeu et engagés dans une phase de remise en condition physique.

Huit joueurs locaux ont pris part à cette première journée de préparation : Livio, Kanto, Faralahy, Fiary, Cédric, Guste et Marco, accompagnés d'un joueur du COSPN utilisé comme sparring-partner. Arnol Solondrainy, Anthony Rasolomanana et Hasina Rasolonandrianina étaient encore en déplacement et devaient rejoindre le groupe dès mardi, permettant ainsi à l'effectif d'être au complet.

La séance inaugurale a été essentiellement consacrée au travail physique, sous la conduite du préparateur physique Miarantiana Erick Rakotondravao, dit coach Pôty.

Prudence

« Après l'Africa Cup de 3x3 et la trêve des fêtes, les joueurs reviennent dans des états de forme différents. Certains ont poursuivi le travail, d'autres moins. L'objectif est d'évaluer le niveau de chacun afin d'adapter la préparation pour le bien du groupe », explique le préparateur.

Pour le directeur technique national de la FMBB, Angelot Razafiarivony, chaque jour compte avant le départ pour Dakar, prévu autour des 20 ou 21 février. Le programme de préparation prévoit des séances en demi-journée les lundis et mardis, un travail en biquotidien les mercredis et jeudis, puis un retour à des entraînements en demi-journée le samedi.

« L'objectif est d'atteindre la meilleure forme possible pour rivaliser avec nos adversaires. Le déplacement à Dakar s'annonce difficile, mais nous devons être prêts physiquement, techniquement et tactiquement », souligne le DTN.

Même ambition, teintée de prudence, du côté de Ndranto Rakotonanahary, deuxième coach de la sélection. « Être dans le top 16 africain est déjà une étape, mais il faut viser plus haut. Pour finir dans les trois premiers de la poule, il faudra au moins une victoire. Nous insistons particulièrement sur le travail technico-tactique et l'adresse au tir », confie-t-il.

Monja Faralahy, l'un des joueurs, résume l'état d'esprit du groupe : « La préparation démarre et on se donne à fond pour être prêts le jour J ». Une dynamique appelée à monter rapidement en intensité afin de permettre aux Ankoay de relever le défi de Dakar.

Planning de préparation des Ankoay (26-30 janvier 2026)

Mardi 27 : 6 h 30-7 h 30 : Préparation physique ; 9 h-10 h 30 : Technico-tactique ; 14 h 30-16 h : Technico-tactiqueMercredi 28 : 9 h-10 h 30 : Technico-tactiqueJeudi 29 : 6 h 30-7 h 30 : Préparation physique ; 9 h-10 h 30 : Technico-tactique ; 14 h 30-16 h : Technico-tactiqueVendredi 30 : 6 h 30-7 h 30 : Préparation physique ; 9 h-10 h 30 : Technico-tactique