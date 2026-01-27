Congo-Brazzaville: Présidentielle - Le PCT crée les conditions d'une mobilisation totale autour de son candidat

Le secrétaire général du Parti congolais du travail (PCT), Pierre Moussa, a souligné le 24 janvier au palais des congrès de Brazzaville, la nécessité pour les membres du bureau politique, de créer les conditions organisationnelles et militantes nécessaires pour accompagner la candidature du président du comité central, Denis Sassou N'Guesso, à l'élection présidentielle du 15 mars prochain.

« Le 6e congrès ordinaire a, en toute souveraineté, investi le très grand camarade Denis Sassou N'Guesso comme candidat du PCT à l'élection présidentielle de mars 2026. Ce choix n'est ni circonstanciel ni improvisé, il procède d'une analyse profonde de la situation nationale, des défis à relever et des attentes légitimes du peuple congolais. A travers cette investiture, le PCT a renouvelé sa confiance en un homme d'expérience, de vision et d'engagements dont le leadership a largement contribué à la préservation de la paix, à la consolidation de l'unité nationale, à la construction du Congo et à son rayonnement au plan international », a déclaré Pierre Moussa qui s'exprimait à l'ouverture des travaux de la session inaugurale du bureau politique du PCT.

Organe dirigeant du parti, le bureau politique est ainsi appelé à accompagner cette candidature par la mobilisation totale de toutes les forces dans l'unité, la discipline. « L'enjeu pour notre parti et notre camp est tout simplement existentiel. Le 6e congrès a vécu, engageons-nous maintenant dans cette nouvelle épreuve, l'élection de présidentielle. Je suis convaincu de la capacité du bureau politique à assumer pleinement cette responsabilité », a poursuivi Pierre Moussa, rappelant que la force du PCT réside dans l'unité, la discipline, la solidarité et la fidélité aux idéaux qui l'ont fondé.

Selon lui, le 6e congrès ordinaire a été moment décisif dans la vie du PCT. Ces assises ont renouvelé l'orientation stratégique du parti et ses instances dirigeantes, confirmant, a-t-il déclaré, avec une clarté sans équivoque que ce parti est un pilier de stabilité, de progrès et de souveraineté pour le Congo.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La session inaugurale marquant solennellement l'entrée en service du bureau politique du comité central, issu du 6e congrès, a été une occasion le secrétaire général de saluer le sens aigu de responsabilité de l'ensemble des militants du PCT et de ses unions catégorielles. Leur engagement, leur discipline et leur fidélité ont permis, a-t-il souligné, la tenue d'un congrès exemplaire à la hauteur de l'histoire des ambitions du parti.

« La présente réunion inaugurale du bureau politique constitue un moment fondateur qui participe de la traduction opérationnelle des orientations arrêtées par le 6e congrès ordinaire. Ces travaux seront axés sur l'examen des documents de portée majeure, à savoir le programme de parti, le plan d'action pluriannuel du comité central, le programme d'activité du comité central pour l'année 2026 », a-t-il indiqué.

Fruit des réflexions approfondies adoptées par le congrès, le programme du Parti exprime, a-t-il rappelé, une vision globale du Congo que le PCT veut bâtir. Ce programme intègre, toujours selon Pierre Moussa, les aspirations des populations, les exigences du développement durable, les impératifs de justice sociale, de solidarité nationale et de souveraineté.

« Le contexte politique national est actuellement marqué par la préparation de l'élection présidentielle de mars 2026. Cette échéance constitue pour notre pays un moment crucial de la vie démocratique et un tournant décisif pour son avenir. Préparer le parti à participer à l'élection présidentielle à venir, mais aussi à relever les défis économiques et sociaux qui marqueront l'année », a insisté le secrétaire général du PCT.