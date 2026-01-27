Congo-Brazzaville: Coopération institutionnelle - Casimir Ndomba plaide pour un dialogue régulier avec l'Assemblée nationale

Le président de l'Assemblée nationale, Isidore Mvouba, a échangé avec le président de la Commission nationale des droits de l'homme (Cndh), Casimir Ndomba. Les deux personnalités ont évoqué le renforcement des liens entre les deux institutions dans le suivi des politiques publiques relatives aux droits humains et à la justice sociale.

Cette démarche de la Cndh à l'encontre des institutions s'inscrit dans le respect des usages, mais aussi dans une dynamique de partenariat constructif au service de la promotion et de la protection des droits humains dont elle a la responsabilité. Elle réaffirme ainsi la volonté de la commission à travailler en étroite collaboration avec l'Assemblée nationale garant de l'Etat de droit et des libertés fondamentales.

Selon le président de la Cndh, Casimir Ndomba, la portée de cette visite revêt une dimension stratégique dans la mesure où l'Assemblée nationale en tant que principal organe législatif, peut être un allié déterminant pour la promotion d'un cadre respectueux des droits humains.

La Cndh sollicite, à cet effet, l'instauration d'un cadre de concertation régulier avec les commissions permanentes de l'Assemblée nationale. Une contribution au processus législatif, a rappelé Casimir Ndomba, permettra à la Cndh d'apporter ses analyses, avis et recommandations lors de l'examen de projets et propositions de loi susceptibles d'avoir une incidence sur les droits fondamentaux.

A travers ces collaborations, la Cndh envisage d'instituer un moment privilégié d'échanges au sein de l'Assemblée nationale lors de sa remise de rapport annuel, en vue d'identifier, ensemble, les pistes d'amélioration des politiques publiques.