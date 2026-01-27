Afrique de l'Ouest: La Russie et le Burkina Faso lancent un projet de satellite pour l'alliance du Sahel

Des représentants de la Russie et du Burkina Faso ont discuté d'une coopération pour le lancement d'un satellite russe de télécommunications destiné à l'Alliance des États du Sahel, prolongeant ainsi l'engagement croissant de Moscou dans la région.

Les discussions ont eu lieu à Ouagadougou lors d'une rencontre entre l'ambassadeur de Russie et le premier ministre du Burkina Faso, selon les médias d'État russes. Les discussions ont porté sur l'utilisation de la technologie spatiale russe pour les télécommunications, la gouvernance et la sécurité, ce qui témoigne de l'intérêt porté à la connectivité par satellite pour le bloc sahélien.

Les représentants ont également envisagé une coopération plus large dans le domaine des activités spatiales, y compris des applications liées à la gestion économique et à la surveillance du territoire. Un cosmonaute russe a assisté à la réunion, ce qui souligne le poids politique de l'initiative.

La proposition s'appuie sur des engagements antérieurs entre la Russie et les membres de l'Alliance des États du Sahel. En septembre 2024, les ministres du Mali, du Niger et du Burkina Faso se sont entretenus avec l'agence spatiale russe sur des projets communs de satellites couvrant les télécommunications et la télédétection.

Les systèmes envisagés viseraient à étendre l'accès au haut débit, à soutenir les communications cryptées et à améliorer la surveillance dans les zones étendues et faiblement peuplées. Ces capacités sont limitées dans une grande partie du Sahel en raison des lacunes de l'infrastructure au sol.

La Russie s'est positionnée comme un partenaire clé de l'alliance, qu'elle a officiellement reconnue très tôt, alors que les gouvernements du Sahel approfondissent leurs liens au-delà des partenaires occidentaux traditionnels.

Points clés à retenir

Pour l'Alliance des États du Sahel, un projet de satellite commun va au-delà de la connectivité. Les dirigeants de ce bloc ont mis l'accent sur le contrôle de la sécurité, des données et des infrastructures dans le cadre d'un effort plus large en faveur de la souveraineté. Les services satellitaires pourraient favoriser l'accès à l'internet, la couverture mobile et la radiodiffusion dans les régions reculées, tandis que la télédétection faciliterait le contrôle des frontières et la réponse aux catastrophes.

Pour la Russie, l'initiative s'inscrit dans une stratégie plus large visant à étendre son influence en Afrique par le biais de partenariats dans les domaines de la sécurité, de l'énergie et des nouvelles technologies. À mesure que la présence militaire et diplomatique de l'Occident au Sahel a diminué, Moscou a cherché à combler les lacunes par une coopération visible d'État à État. Le projet reflète également une évolution vers des alliances technologiques non occidentales.

La coopération satellitaire réduirait la dépendance à l'égard des fournisseurs commerciaux extérieurs et renforcerait les liens à long terme grâce à la dépendance technique et à la formation. S'il est mis en oeuvre, un satellite centré sur le Sahel marquerait un changement radical dans la coordination régionale et signalerait un alignement géopolitique plus étroit.

L'ampleur, le financement et le calendrier restent flous, mais les pourparlers indiquent que la technologie deviendra un pilier central du partenariat émergent entre la Russie et le bloc sahélien.