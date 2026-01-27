Afrique: La star de TikTok d'origine sénégalaise Khaby Lame vend sa société pour 900 millions de dollars

Khaby Lame, le créateur TikTok le plus suivi au monde avec plus de 160 millions d'adeptes, a conclu avec Rich Sparkle Holdings un accord portant sur l'ensemble des actions, dont la valeur se situerait entre 900 et 975 millions de dollars, ce qui constitue l'une des plus importantes transactions de monétisation dans l'économie des créateurs.

L'opération, annoncée à la mi-janvier et finalisée le 23 janvier, implique la vente partielle de la société d'exploitation de Lame, Step Distinctive Limited, dans laquelle il détenait 49 % des parts. Rich Sparkle obtient les droits commerciaux mondiaux exclusifs sur la marque de Lame pour une période initiale de 36 mois, couvrant les partenariats de marque, les avenants, les licences, les marchandises et le commerce électronique.

En vertu de cet accord, Lame devient un actionnaire majoritaire de Rich Sparkle, passant ainsi du rôle d'influenceur à celui de partenaire financier d'une plateforme conçue pour transformer son audience en ventes mondiales. Rich Sparkle estime que le modèle combiné pourrait générer plus de 4 milliards de dollars de revenus annuels une fois qu'il sera pleinement déployé.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

L'expansion commencera aux États-Unis, au Moyen-Orient et en Asie du Sud-Est, grâce à un partenariat avec la société chinoise Anhui Xiaoheiyang Network Technology. La stratégie comprend également le développement d'un jumeau numérique de Lame alimenté par l'IA pour le contenu multilingue et l'engagement virtuel.

Lame a gagné environ 20 millions de dollars en 2025, se classant parmi les meilleurs créateurs au monde.

Points clés à retenir

La transaction de Khaby Lame marque un changement dans la manière dont l'influence numérique est monétisée. Plutôt que de s'appuyer sur le parrainage, les grands créateurs créent des plateformes financées par des fonds propres qui combinent le contenu, la technologie et les chaînes d'approvisionnement. L'opération établit une nouvelle référence, dépassant les valorisations antérieures de créateurs de premier plan et montrant comment l'échelle, et non la viralité, est désormais le moteur de la valeur.

En intégrant le commerce électronique, la logistique et l'IA, Rich Sparkle fait le pari que les marques dirigées par des créateurs peuvent fonctionner comme des entreprises de consommation mondiales. Le moment choisi reflète une dynamique plus large. Les revenus mondiaux des créateurs ont atteint environ 20,6 milliards de dollars en 2025, grâce au commerce social et aux incitations des plateformes.

Les grandes plateformes redéfinissent les outils autour des abonnements, du partage des revenus et du paiement direct des fans, favorisant ainsi les créateurs ayant un public fidèle. Pour les créateurs africains et de la diaspora, l'ascension de Lame, des racines sénégalaises à l'actionnariat mondial, constitue un modèle.

Elle montre comment un contenu sans frontières peut se traduire par une propriété, un contrôle et une valeur d'entreprise à long terme, et pas seulement par une visibilité. À mesure que les créateurs institutionnalisent leurs marques, la frontière entre les médias, le commerce de détail et la technologie continue de s'estomper.