Les réserves extérieures du Nigeria ont dépassé 46 milliards de dollars, atteignant leur plus haut niveau depuis environ huit ans et renforçant la capacité du pays à faire face aux chocs extérieurs.

Les données de la Banque centrale du Nigéria datées du 22 janvier 2026 montrent une accumulation constante depuis 2025, marquant un revirement après des années de pression due aux fluctuations des prix du pétrole, aux arriérés de change et à l'augmentation des factures d'importation. Les réserves étaient pour la dernière fois proches de niveaux similaires en 2018 avant de diminuer pendant la période de la pandémie.

L'augmentation améliore la couverture des importations du Nigéria, soutient la confiance dans le naira et donne aux décideurs politiques une plus grande marge de manoeuvre pour gérer la volatilité alors que le pays s'approche d'un nouveau cycle électoral.

Les fonctionnaires et les analystes attribuent ce rebond à l'augmentation des recettes des exportations de pétrole, aux réformes du marché des changes et à la baisse de la demande d'importations de carburant. L'amélioration de la production de pétrole brut a stimulé les entrées de dollars, tandis que les ajustements des taux de change et le resserrement des conditions monétaires ont contribué à attirer les flux de portefeuille et à réduire la demande spéculative.

La réduction de la dépendance à l'égard des importations de combustibles, soutenue par l'augmentation de la capacité de raffinage nationale, a atténué une source importante de sorties de devises. Les envois de fonds et une gestion prudente des réserves y ont également contribué.

Avec des réserves supérieures à 46 milliards de dollars, le Nigeria se classe désormais parmi les principaux détenteurs de réserves en Afrique, aux côtés de l'Afrique du Sud, de l'Égypte et de la Libye.

Points clés à retenir

Le rebond des réserves du Nigeria est le signe d'une amélioration de la stabilité à court terme, mais la question de la durabilité reste essentielle. Des réserves plus importantes réduisent le risque immédiat pour la balance des paiements et donnent à la banque centrale plus de flexibilité pour gérer les fluctuations de change et les chocs extérieurs. Les facteurs à l'origine de cette accumulation sont importants.

Les exportations de pétrole restent centrales, ce qui expose les réserves aux perturbations de la production et aux variations de prix. Les réformes du marché des changes ont amélioré la transparence et les entrées, mais le maintien de la confiance dépend de la cohérence de l'exécution des politiques. La baisse des importations de combustibles a allégé la pression, mais le raffinage national doit rester fiable pour préserver ces gains.

Par rapport à ses pairs, le Nigeria reste derrière la Libye et l'Afrique du Sud en termes de profondeur des réserves, mais l'écart s'est réduit. La conversion de réserves plus importantes en stabilité à long terme nécessitera une politique budgétaire disciplinée, une production pétrolière régulière et la poursuite des réformes du marché des changes. Sans cela, les réserves pourraient à nouveau être mises à l'épreuve, en particulier si les conditions mondiales se durcissent ou si les flux de capitaux s'inversent.