Afrique: PayPal revient au Nigéria par le biais de Paga après deux décennies

PayPal s'associe à la fintech nigériane Paga pour permettre aux Nigérians de recevoir des paiements internationaux, de régler des fonds en naira et d'accéder au réseau mondial de PayPal, après près de 20 ans de service restreint.

Dans le cadre de ce partenariat, les utilisateurs peuvent lier leurs comptes PayPal aux portefeuilles Paga, recevoir des paiements provenant de plus de 200 pays et effectuer des retraits instantanés en naira. Ils peuvent également conserver leur solde en dollars et dépenser dans le monde entier auprès des commerçants qui acceptent PayPal. La conversion des devises se fera selon les taux de change entre acheteurs et vendeurs.

Pour les commerçants, l'intégration ouvre l'accès au réseau de PayPal, qui compte plus de 400 millions d'utilisateurs, et permet d'accepter jusqu'à 25 devises avec un règlement local par l'intermédiaire de Paga. Les fonds peuvent être dépensés par carte, transférés sur des comptes bancaires ou utilisés dans l'écosystème de Paga. L'installation permet également aux Nigérians de recevoir des paiements des utilisateurs de Venmo aux États-Unis.

PayPal excluait les Nigérians des paiements entrants depuis 2004, en invoquant des risques de fraude. Au cours de cette période, des entreprises locales ont mis en place une infrastructure transfrontalière. Les paiements numériques du Nigéria ont atteint 1,07 quadrillion d'euros en 2024 et 284,99 billions d'euros au premier trimestre 2025.

PayPal a déclaré que la maturité des paiements au Nigéria et l'échelle, la conformité et les API de Paga ont soutenu le mouvement.

Points clés à retenir

Le retour de PayPal reflète un changement dans la manière dont les sociétés de paiement internationales abordent le Nigeria. Au lieu de s'implanter de manière autonome, PayPal s'intègre dans des portefeuilles locaux qui gèrent déjà la conformité, les commerçants et le règlement à grande échelle. Cette démarche fait suite à des stratégies similaires sur l'ensemble du marché, notamment les réseaux de cartes qui investissent dans des rails locaux et les processeurs qui obtiennent des licences pour l'encaissement en naira.

Pour le Nigeria, les flux entrants de PayPal canalisent les revenus étrangers vers le système formel, ce qui favorise la liquidité et la stabilité de la monnaie. Pour Paga, le partenariat permet de boucler la boucle. Construit pendant l'absence de PayPal, il joue désormais le rôle de passerelle qui manquait à PayPal. En 2025, Paga a traité 17 000 milliards d'euros dans le cadre de 169 millions de transactions, ce qui lui permet d'absorber de nouveaux flux. L'accord n'efface pas des années d'exclusion, mais il modifie l'accès.

Les Nigérians peuvent désormais gagner de l'argent, faire des achats et régler leurs achats dans le monde entier sans avoir à passer par des voies détournées. Le test sera celui de l'exécution : vitesse d'embarquement, tarification et fiabilité. S'il tient la route, le partenariat pourrait redéfinir la manière dont les plateformes mondiales se développent sur les marchés frontières, en s'appuyant sur l'infrastructure locale et non en la contournant.