Madagascar: Projet SAR'nao - L'art devient un levier de sensibilisation

27 Janvier 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Cassie Ramiandrasoa

Ambohidrapeto a été le théâtre, vendredi dernier, du lancement officiel du projet « L'Or bleu, source de vie - Chaque goutte compte ! », une initiative soutenue par le FEF-OSC et le SCAC - Ambassade de France à Madagascar. La cérémonie s'est tenue devant la Commune rurale d'Ambohidrapeto et marque le coup d'envoi d'un projet à forte portée environnementale et citoyenne.

Porté par l'Association SAR'nao, le projet vise à sensibiliser les communautés locales aux enjeux cruciaux liés à l'eau, à l'hygiène et à l'assainissement, en s'appuyant sur des approches artistiques, participatives et inclusives. Le projet a été présenté par Fidisoa Ramanahadray, président de l'Association SAR'nao, qui a détaillé les objectifs afin de mobiliser les populations par des formes d'expression accessibles et engageantes, capables de susciter une prise de conscience durable.

L'initiative s'articule autour de plusieurs formes de création artistique, notamment la photographie participative (Photovoice), le slam, l'éco-art à travers le papier mâché et la peinture, ainsi que des concours artistiques ouverts aux bénéficiaires. Ces actions seront complétées par une caravane de sensibilisation dédiée à l'eau, à l'hygiène et à l'assainissement, et par une campagne digitale déployée sur une plateforme numérique et les réseaux sociaux.

L'ensemble du projet fera également l'objet d'un livre documentaire, conçu comme un catalogue retraçant les actions menées, afin de capitaliser les expériences et de transmettre les résultats de l'initiative.

Le lancement s'est déroulé en présence des chefs fokontany d'Antsahamasina et d'Ambohidrapeto, des représentants des personnes en situation de handicap, des bénéficiaires et du public local, témoignant d'une mobilisation à la fois inclusive et intercommunautaire.

La cérémonie a été rythmée par des animations culturelles, notamment des performances de slam et le Bapampa du Tarika Lalao Kavia Ambohidrapeto, apportant une dimension artistique forte et engagée à l'événement.

À travers ce projet, l'Association SAR'nao réaffirme une conviction claire : chaque goutte compte, chaque voix compte, et l'art peut devenir un levier puissant de changement social et environnemental.

