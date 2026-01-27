Madagascar: Atsimo Andrefana/Assises régionales - La province de Toliara a tout pour décoller

Les assises régionales pour la relance économique de la province de Toliara se sont tenues à Toliara les 22, 23 et 24 janvier derniers. Lors des discours, présentations et travaux de groupe, il a été souligné que les régions Menabe, Atsimo-Andrefana, Androy et Anôsy, qui composent la province de Toliara, possèdent des potentialités économiques attractives tant pour le marché intérieur qu'international.

Les quatre régions ont envoyé des représentants à Toliara pour réfléchir ensemble sur l'état des lieux, les filières porteuses dans chaque région et qui feront décoller le Sud en général. Les discussions ont porté sur l'agribusiness, les chaînes de filières agropoles, les relations entre opérateurs et clients, ainsi que sur les infrastructures agricoles, révélant des filières clés susceptibles de servir de leviers pour la relance économique.

« Chaque région a ses potentialités, mais quelles filières porteuses allons-nous présenter au niveau national pour le grand Sud ? », a souligné Soja, président de la Maison des Paysans de la région Atsimo-Andrefana.

Très recherchées

En effet, de nombreuses idées ont émergé des échanges, notamment de la part de jeunes se disant appartenir à Gen Z.

L'Atsimo-Andrefana a mis en avant ses zones agropastorales avec le riz et le pois de cap. La région Androy a tenu à mettre en avant l'arachide et le sorgho. La région Menabe n'a pas omis de mentionner sa filière miel et ses lentilles, qui sont très recherchées. La baie rose, les oignons et le café appartiennent à la région Anôsy.

Les journées de réflexion ont permis de se concentrer sur trois filières clés, notamment la viande rouge, l'arachide et le riz. Quelques chiffres sont sortis, permettant d'étayer les choix : 1 121 000 têtes recensées pour le cheptel bovin réparties dans les quatre régions.

La province de Toliara peut se réjouir de sa production rizicole annuelle de quelques 360 000 tonnes et peut présenter cette filière comme l'un des piliers économiques de la région.

« L'arachide se fait arracher par les Chinois. Rien que dans le district de Bekily, 10 000 tonnes en sont attendues », explique un représentant de la Maison des Paysans Androy. Avec la région Menabe et d'autres districts producteurs d'arachide, comme Ankazoabo de la région Atsimo-Andrefana, 30 000 tonnes d'arachide sont disponibles sur le marché.