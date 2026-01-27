Soudan: Entretiens conjoints entre le Président du Conseil de souveraineté et l'Émir du Qatar

Le Président du Conseil de souveraineté de transition, le lieutenant-général Abdel Fattah Al-Burhan, et Son Altesse Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, Émir du Qatar, ont tenu aujourd'hui une réunion bilatérale au Diwan Amiri.

Les discussions ont porté sur le progrès des relations soudano-qataries et les moyens de les soutenir et de les développer dans l'intérêt des deux peuples frères. Al-Burhan a remercié l'Émir du Qatar pour son accueil chaleureux et sa généreuse hospitalité, saluant le soutien indéfectible du Qatar au Soudan réaffirmant la volonté du Soudan de renforcer la coopération bilatérale, soulignant les liens profonds qui unissent le Soudan et le Qatar

Son Altesse Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani a accueilli le Président du Conseil de souveraineté et sa délégation, exprimant l'espoir que cette visite contribuerait à renforcer la coopération bilatérale et à l'étendre à de nouveaux horizons.

Au cours de la réunion, les progrès des relations bilatérales entre les deux pays dans divers domaines ont été passés en revue, ainsi que les développements au Soudan et les efforts internationaux visant à instaurer la sécurité, la stabilité et la paix, dans le respect de l'unité et de la souveraineté du Soudan sur l'ensemble de son territoire.

La délégation soudanaise comprenait l'Ambassadeur Mohi El-Din Salem, Ministre des Affaires étrangères , le Dr Jibril Ibrahim, Ministre des Finances , la Dr Amina Mirghani, Gouverneure de la Banque centrale , le général Ahmed Ibrahim Mufaddal, Directeur du Service général du renseignement , l'Ambassadeur Badr El-Din Abdullah, Ambassadeur du Soudan au Qatar et le Général Adel Sabdarat, Directeur du Bureau du Président du Conseil de souveraineté

La délégation qatarie comprenait Son Excellence Cheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, Premier ministre et ministre des Affaires étrangères , Abdullah bin Mohammed Al-Khulaifi, chef du Diwan Amiri ,Ali bin Ahmed Al-Kuwari, ministre des Finances ; Khalfan bin Ali Al-Kaabi, chef du Service de sécurité de l'État le Dr Mohammed bin Abdulaziz Al-Khulaifi, ministre d'État au ministère des Affaires étrangères et un certain nombre de hauts fonctionnaires.