Soudan: SUNA félicite la Télévision nationale pour la reprise de la diffusion de ses programmes de ses studios principaux à Omdurman

L'Agence soudanaise de presse (SUNA) a félicité l'Autorité nationale de la radio et de la télévision pour la reprise reprise de la diffusion de ses programmes de ses studios principaux à Omdurman considérant cette étape comme une importante réussite professionnelle et nationale qui reflété la détermination et du sens des responsabilités des employés de l'institution.

Le directeur général de la SUNA M. Ibrahim Musa, a salué les efforts considérables déployés par le directeur général de l'Autorité nationale de radio et de télévision, le chef du secteur de la télévision et l'ensemble du personnel soulignant que la reprise la diffusion constitue un véritable ajout pour les médias nationaux et un soutien essentiel à leur rôle au service de la nation et de ses citoyens disant que cette réussite témoigne de la capacité des institutions médiatiques nationales à surmonter les obstacles et à poursuivre leur mission de sensibilisation du public, de consolidation des valeurs professionnelles et de soutien à la stabilité et à l'unité nationale.

Le directeur général de la SUNA a affirmé le plein soutien à la l'Autorité nationale de la radio et de la télévision et lui souhaite plein succès dans l'accomplissement de sa mission médiatique au cours de la période à venir.