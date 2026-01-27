Afrique: Le président de la République reçoit le ministre algérien des affaires étrangères

Tunis — Le président de la République, Kais Saïed, a reçu, lundi au palais de Carthage, le ministre d'État algérien, ministre des affaires étrangères, de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf, en visite à Tunis pour participer à la réunion ministérielle du mécanisme tripartite des pays voisins de la Libye, organisée par la Tunisie.

Cité dans un communiqué de la Présidence de la République, Attaf a transmis, à l'ouverture de cette entrevue, les salutations et l'estime du président Abdelmadjid Tebboune à son homologue tunisien, ainsi que ses voeux fraternels de progrès et de prospérité pour la Tunisie et son peuple.

Le président Saïed a réaffirmé la profondeur des liens historiques qui unissent la Tunisie et l'Algérie, soulignant la solidité d'une coopération bilatérale ancrée dans la confiance et le respect mutuel.

Il a insisté sur la volonté partagée de consolider ce partenariat et de l'étendre à l'ensemble des domaines, afin de répondre aux enjeux du présent et aux aspirations des deux peuples.

S'agissant de la Libye, le chef de l'État a rappelé sa position constante de 2020, estimant qu'une solution doit résulter d'un processus strictement libyen, l'interposition d'instances internationales ne contribuant qu'à en retarder le règlement.

Il a souligné que les rencontres consultatives revêtent une importance certaine, mais que le dialogue ne saurait être une fin en soi. Il doit être avant tout un outil au service du peuple libyen, afin de l'aider à réaliser ses aspirations légitimes. "Seuls les Libyens sont habilités à décider de leur destin, la mise à l'agenda international des questions nationales contribue uniquement à complexifier leur règlement.".

Le Président de la République a réaffirmé que les Libyens demeurent les seuls maîtres de leurs choix, en conformité avec la volonté de leur peuple, et a réitéré l'attachement de la Tunisie à l'unité, à la sécurité et à la stabilité de la Libye.

Il a ajouté que la Tunisie est prête à accueillir une conférence nationale libyenne, un espace de rencontre libre où les Libyens pourront définir leurs orientations, appuyés par toutes les capacités et compétences nécessaires pour concrétiser la volonté de leur peuple.