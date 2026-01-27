Afrique: Le streamer IShowSpeed achève une tournée très remarquée dans 20 pays du continent

L'influenceur et streamer ultrapopulaire IShowSpeed termine sa tournée africaine, après avoir visité 20 pays sur le continent en moins d'un mois. L'influenceur aux 50 millions d'abonnés sur YouTube a offert une visibilité inédite aux pays africains durant un voyage marathon sponsorisé par différente marques.

Partout où il passe, Speed, de son vrai nom, Darren Watkins Jr, déplace les foules. Connu pour ses défis sportifs et spectaculaires et ses réactions surjouées, ses vidéos de plusieurs heures font des millions de vues. Le youtubeur afro-américain se filme et se met en scène en direct à la rencontre des habitants des différents pays qu'il traverse.

Cette fois, il s'est lancé dans une tournée intense dans 20 pays africains en 28 jours. La star des réseaux sociaux a fait de courts séjours - par ordre alphabétique - en Afrique du Sud, Algérie, Angola, Bénin, Botswana, Côte d'Ivoire, Égypte, Eswatini, Éthiopie, Ghana, Kenya, Libéria, Maroc, Mozambique, Namibie, Nigeria, Rwanda, Sénégal, Zambie et Zimbabwe.

Seul passage en demi-teinte, en Algérie

Parmi les moments les plus viraux, son anniversaire fêté au Nigeria : le vidéaste a atteint 50 millions d'abonnés YouTube en direct le jour de ses 21 ans. Un événement fêté au milieu de la foule, dans les rues de Lagos. Autre moment fort, pendant la finale de la CAN 2025 au Maroc, il a fait une apparition surprise autour du terrain dans le costume de la mascotte officielle et simulé un combat avec le champion de MMA Francis Ngannou autour du terrain.

Seul passage en demi-teinte, en Algérie au Stade Nelson-Mandela pour la Supercoupe nationale : une partie du public l'a hué et lui a jeté des projectiles. Certains supporters ne voulaient pas être filmés, ce qui aurait augmenté la tension. Résultat : il a fini par quitter le live et a été escorté par la sécurité.

« Il sait communiquer avec la jeunesse »

Le youtubeur a surtout offert une visibilité positive aux pays traversés, la tournée étant sponsorisée par une agence de tourisme. « Il est très populaire, il sait communiquer avec la jeunesse, car il sait jouer de l'instantanéité sur Internet et touche un grand nombre de personnes très rapidement. Donc, pour les marques, c'est sûr qu'il y a un intérêt à rechercher ce genre de profil, pour communiquer, placer des produits, et pour certains gouvernements aussi, qui ont des visées dans le secteur du tourisme », explique Qemal Affagnon, spécialiste des réseaux sociaux et créateur d'Internet sans frontières.

Speed a partagé de nombreuses immersions dans les traditions locales avec les danses en tenues traditionnelles : le Zaouli à Abidjan, une danse Fulani à Lagos, il a rejoint une danse traditionnelle à Cotonou, participé à une danse cérémonielle royale au palais d'Akuapem au Ghana, et bien d'autres.

Sans compter les défis sportifs spectaculaires qui l'ont fait connaitre, comme une course avec un guépard au Kenya ou encore une épreuve de force avec un influenceur local au Nigeria.

Trois millions de followers gagnés durant la tournée

Ce n'est pas la première tournée organisée par l'influenceur, il a déjà visité de nombreux pays en Asie ou en Europe. « Certains États n'ont pas hésité à débourser 30 000 euros pour le voir venir chez eux », affirme Qemal Affagnon.

La star a plus de 100 millions d'abonnés cumulés sur les différentes plateformes et agrandit sa communauté avec ses voyages. Il a gagné près de 3 millions de followers pendant la tournée. « C'est que ça marche aussi bien auprès des internautes africains-américains que maintenant des Africains, poursuit le créateur d'Internet sans frontières. Il essaie de créer ce sentiment de proximité, d'instaurer ce contact, ce lien avec les internautes africains ».

Les scènes sont scénarisées à l'avance

Pour attirer les marques et les sponsors, l'influenceur laisse peu de place à l'improvisation pour des questions de sécurité et d'image. La majorité des scènes sont scénarisées à l'avance. Entouré d'une équipe de sécurité, les personnes qui l'approchent sont triées sur le volet.

Le streamer a déjà été très critiqué pour des propos sexistes et racistes au début de sa carrière, ou pour les émeutes qu'il pouvait provoquer sur son passage. Depuis, l'influenceur peaufine et lisse son image pour plaire au plus grand nombre.