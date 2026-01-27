Sénégal: Vague de nominations au sein du parti d'opposition de l'ex-président Macky Sall

Au Sénégal, le principal parti d'opposition, l'Alliance pour la République (APR) de l'ex-président Macky Sall, se met en ordre de bataille. Alors que ce dernier vit au Maroc depuis la défaite de son parti lors de la dernière présidentielle, il a procédé à la nomination de 25 nouveaux membres des instances dirigeantes de l'APR.

En juillet dernier déjà, quelques cadres plus jeunes avaient fait leur entrée dans l'Alliance pour la République (APR). Un arrêté du 20 janvier, signé de la main de Macky Sall, confirme la tendance : plus de « jeunes et plus de femmes », assure Hamidou Anne, nommé en juillet dernier au sein de l'APR. Le tout pour renforcer le parti et « mieux refléter la tendance démographique du Sénégal ».

Sur les 25 cadres nommés au sein des instances dirigeantes de l'APR, 7 sont donc des femmes, dont Néné Fatoumata Tall, présidente du mouvement des femmes.

Une stratégie « de reconquête du pouvoir »

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Autre nouveauté, huit porte-paroles (dont trois femmes) placés sous la coordination de l'ancien ministre de la Communication, Moussa Bocar Thiam. Une stratégie « de reconquête du pouvoir », analyse Seydou Gueye, ancien porte-parole de l'APR, qui assure que le parti a également renforcé son maillage sur tout le territoire, avec en ligne de mire les prochaines échéances électorales : les locales en 2027.

Pour le professeur de sciences politiques Papa Ogo Seck, deux ans après une défaite cuisante à la présidentielle face aux Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité (Pastef) du président Bassirou Diomaye Faye et du Premier ministre Ousmane Sonko et le départ d'un certain nombre de militants, l'APR est dans une « logique de survie politique et de dignité », qui consiste à recruter pour renflouer le parti et gagner en visibilité tout en se positionnant comme héritier assumé des réalisations politiques et économiques de l'ère Macky Sall (2012-2024).