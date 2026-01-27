Congo-Kinshasa: A Kinshasa, une grève des transporteurs complique les déplacements des usagers

En République démocratique du Congo (RDC), les autorités de Kinshasa ont annoncé un renforcement des contrôles routiers à partir du 26 janvier 2026. Les automobilistes doivent désormais être à jour des formalités : vignette, contrôle technique ou encore permis de conduire. Une mesure qui a provoqué la colère des transporteurs kinois qui se sont mis en grève. Résultat : ce lundi était bien compliqué pour les usagers.

« Je viens du boulot et je rentre chez moi. Je vais là-bas pour voir s'il y a des transports. » Serge se dirige vers le carrefour de Socimat à l'entrée de la Gombe, coeur administratif de Kinshasa, capitale de la RDC. La circulation est un peu plus fluide que d'habitude, il y a moins de minibus jaunes, les 207, qui font office de transports en commun.

Cela n'arrange pas les affaires de Flore. Elle a bien une voiture, mais elle n'est pas à jour de ses papiers. « Je marche, je marche pour aller vers la gare centrale, explique-t-elle. C'est très loin d'ici, mais je n'ai pas le choix, je n'ai pas de vignette. »

« C'est une peine pour la population qui doit marcher à pied »

Nathan aussi a dû laisser son véhicule chez lui, et sans transport en commun, il s'est résolu à marcher. « Ça a été un peu compliqué pour moi ce matin, souligne-t-il. J'ai laissé ma voiture parce que je ne suis pas encore en ordre. C'est pour ça que je vais par-là, pour essayer d'obtenir mon permis. C'est bien pour l'État parce qu'il faut que l'État récupère des moyens pour faire des travaux. Mais c'est une peine pour la population qui doit marcher à pied ».

Léonard est taxi-moto et en ce jour de grève, contrairement à ce que l'on pourrait penser, les affaires ne marchent pas très fort. « Je suis sorti tôt de chez moi ce matin et je n'ai pas encore gagné d'argent. Je pense que les gens ne sont pas sortis, ils sont restés chez eux », estime-t-il.

Les Kinois s'arment de patience et espèrent un retour à la normale le plus tôt possible.