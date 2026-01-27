Soudan: Guerre au pays - L'armée affirme avoir rompu le siège de Dilling au Kordofan

L'armée soudanaise a assuré lundi 26 janvier 2026 avoir brisé le siège de la ville de Dilling dans le sud du Soudan, au Kordofan. Ce dernier est imposé depuis plus d'un an et demi par les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR), avec lesquelles l'armée est en guerre depuis avril 2023.

Selon l'armée, elle aurait fait une percée à l'est de Diling, permettant de dégager la route qui mène à cette deuxième plus grosse ville de l'État du Kordofan du Sud. Depuis un an et demi, elle était coupée de tout ravitaillement.

Il ne s'agissait pas d'un siège comme à El-Fasher, dans la région occidentale du Darfour, où les paramilitaires du général Mohamed Hamdan Daglo, dit Hemedti, encerclaient littéralement la ville et la bombardaient. Dans le cas de Dilling, les FSR et leurs alliés contrôlent de larges pans de la région, et avaient donc coupé tout accès à cette ville.

C'est une petite victoire pour l'armée, qui avance. Cela montre que les FSR n'ont pas réussi à maintenir un contrôle sur toute la région. Pour la population, cela va permettre de ravitailler la ville, mais aussi - pour ceux qui le souhaitent - de la quitter. Surtout, cela va permettre à l'armée d'envoyer des renforts à Dilling, ainsi que de pousser vers le sud, vers Kadougli (également encerclée depuis un an et demi par les FSR et leurs alliés).

Le Kordofan, région charnière et stratégique

Depuis près de trois ans que dure cette guerre, les deux parties sont engagées dans une lutte de conquête pas à pas du territoire.

Le Kordofan, lui, est une région importante d'un point de vue agricole mais aussi riche en or et en pétrole. Selon l'ONU, depuis octobre, 65 000 personnes ont fui cette région du Kordofan où se concentrent désormais les combats entre l'armée et les forces paramilitaires.

Depuis la prise d'El-Fasher, qui était le dernier bastion de l'armée dans la vaste région voisine du Darfour (ouest du pays), les paramilitaires ont recentré leurs opérations sur la région du Kordofan, zone stratégique qui fait la jonction entre les zones tenues par l'armée dans le nord, l'est et le centre, et le Darfour.

Depuis le 15 avril 2023, le Soudan est plongé dans un conflit brutal entre l'armée et les FSR, qui a fait des dizaines de milliers de morts et quelque 11 millions de déplacés.