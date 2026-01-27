Ethiopie: L'IEIA et le SRF concluent un partenariat stratégique pour renforcer la lutte contre la criminalité financière grâce à l'IA.

Addis-Abeba — L'Institut éthiopien d'intelligence artificielle (EAII) a signé un accord de coopération avec le Service de renseignement financier (FIS) en vue de concevoir un système d'intelligence artificielle dédié à la prévention et à la détection du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme.

L'accord a été paraphé ce jour par le directeur général de l'EAII, Worku Gachena, et le directeur général du FIS, Muluken Amare. Le projet, qui sera réalisé sur une période de 52 semaines, vise à renforcer les capacités opérationnelles du FIS dans l'identification des risques et menaces financières.

À l'occasion, Worku Gachena a réitéré l'engagement de son institution à développer, dans les délais prévus, une solution conforme aux normes et aux meilleures pratiques internationales.

Il a souligné que l'intégration de l'intelligence artificielle aux activités du FIS permettra d'améliorer significativement l'analyse et le suivi des transactions financières.

Il a également indiqué que le développement d'un système d'IA local contribuera à la protection du système financier national, tout en appuyant les efforts régionaux et internationaux en matière de sécurité financière.

Pour sa part, Muluken Amare a mis en avant le rôle crucial de l'intelligence artificielle dans l'analyse des mégadonnées et la lutte contre les flux financiers illicites, en particulier le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

Selon lui, le nouveau système reposera sur des techniques avancées d'analyse de données afin de détecter les schémas suspects et de permettre une réaction rapide face aux menaces potentielles.

L'accord marque une avancée importante dans l'exploitation des technologies d'IA pour renforcer la sécurité financière et faire face à la sophistication croissante de la criminalité financière, a conclu Muluken Amare.