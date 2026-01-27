Addis-Abeba — Selon le Premier ministre Abiy Ahmed, l'initiative nationale de développement des corridors joue un rôle déterminant dans la stratégie éthiopienne visant à promouvoir une croissance urbaine durable et inclusive.

Dans un message publié sur ses réseaux sociaux, le Premier ministre a affirmé que ce projet incarne concrètement les ambitions stratégiques de développement du pays. Il a expliqué que l'initiative nationale de développement des corridors traduit l'engagement de l'Éthiopie en faveur d'une transformation urbaine durable, inclusive et axée sur les citoyens, conformément aux orientations définies dans l'Agenda national de réforme économique.

Il a par ailleurs souligné que cette dynamique de transformation dépasse largement le cadre de la capitale et s'étend à plusieurs centres urbains régionaux à travers le pays. Déployée dans de nombreuses villes en dehors d'Addis-Abeba, l'initiative contribue à améliorer la mobilité urbaine, à réhabiliter les espaces publics, à stimuler les économies locales et à renforcer la résilience environnementale.

Selon le Premier ministre, l'objectif fondamental de ces projets est de soutenir l'émergence d'une économie nationale plus intégrée et plus prospère, portée par une planification urbaine moderne.

En favorisant la connectivité entre les quartiers et en libérant le potentiel économique et social des villes, cette démarche illustre une vision nationale claire : bâtir des villes viables, compétitives et inclusives, capables de promouvoir un développement équilibré et une prospérité partagée à l'échelle de l'Éthiopie.