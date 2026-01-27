Afrique: Dakar vise à terme 170 accords de coopération avec Rabat, selon Ousmane Sonko

Les gouvernements sénégalais et marocain veulent porter à 170 les accords régissant la coopération entre le Maroc et le Sénégal, contre 140 actuellement, dans le but de "renforcer l'arsenal" des instruments juridiques de l'axe Rabat-Dakar, a déclaré, mardi, à Casablanca, le Premier ministre, Ousmane Sonko.

"Hier (lundi) nous avons pu signer 17 accords de coopération entre le Maroc et le Sénégal. Mais nous voulons encore faire plus d'accords de coopération. Au moins nous visons les 170 points d'accords pour mieux renforcer l'arsenal d'instruments juridiques entre les deux pays", a dit M. Sonko.

Il co-présidait, avec son homologue marocain Aziz Akhannouch, un forum économique ayant réuni le même jour, dans la capitale économique du royaume chérifien, des investisseurs marocains et sénégalais.

A l'initiative de la Confédération générale des entreprises du Maroc, ce forum est organisé en partenariat avec l'Agence sénégalaise de promotion des investissements et des grands travaux (APIX).

Il réunit des opérateurs économiques du Sénégal et de la diaspora, ainsi que des investisseurs marocains et étrangers, en présence de plusieurs ministres et diplomates des deux pays.

"Nous avons signé 17 accords de coopération, mais il y a d'autres accords en cours de finalisation, de réactualisation pour les remettre au goût du jour", a insisté Ousmane Sonko.

Le chef du gouvernement marocain avait révélé lundi que le nombre d'accords de coopération entre les deux pays s'élevaient à 140, sans compter les 17 nouveaux signés au cours de la 15e session de la Haute commission mixte sénégalo-marocaine tenue le même jour, à Rabat.

"L'objectif est de mieux accompagner les initiatives des entreprises privées et publiques des deux pays avec des partenariats concrets adossés sur un cadre juridique favorable", a expliqué Ousmane Sonko.

Le chef du gouvernement sénégalais, considérant que le niveau des échanges entre les deux pays ne correspond pas à ce qu'il devrait, a invité les deux parties à "une lucidité collective".

"Nos relations commerciales sont en forte progression, mais elles sont largement en deçà de nos potentiels stratégiques. Ce constat est loin d'être une critique, mais une invite à faire mieux et autrement", a dit Ousmane Sonko.