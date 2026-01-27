Afrique de l'Ouest: Lancement imminent d'une monnaie unique de l'AES - Le pays dément

27 Janvier 2026
Le journal de l'économie Malienne (Bamako)
Par Bassirou Mbaye

Le ministère en charge de l'économie et des finances du Mali dément formellement les informations faisant état du « lancement imminent d'une monnaie unique au sein de la Confédération des États du Sahel (Aes) ». Dans un communiqué rendu public ce 27 janvier 2026, le département ministériel met en garde contre la diffusion de fausses informations relayées par certains médias et plateformes numériques.

Selon le ministère, ces informations évoquent à tort l'existence d'une feuille de route déjà arrêtée pour la mise en circulation prochaine d'une monnaie commune au sein de l'Aes. « Aucune communication n'a été faite par le ministère de l'économie et des finances annonçant la mise en circulation prochaine d'une monnaie commune ni la finalisation d'un calendrier opérationnel en ce sens », précise le communiqué.

Les autorités rappellent que les orientations et décisions concernant les pays membres de la Confédération des États du Sahel s'inscrivent dans des cadres institutionnels clairement définis et font l'objet de communications officielles spécifiques, diffusées à travers des canaux appropriés.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Face à la prolifération d'informations non vérifiées, le ministère invite les médias, les acteurs de l'information et le grand public à se référer exclusivement aux sources institutionnelles officielles pour toute information relative aux décisions et projets de l'AES.

Lire l'article original sur lejecom.

Tagged:
Copyright © 2026 Le journal de l'Ã©conomie Malienne. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 400 articles par jour provenant de plus de 80 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.