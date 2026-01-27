Afrique de l'Ouest: Lancement imminent d'une monnaie unique de l'AES - Le pays dément

Le ministère en charge de l'économie et des finances du Mali dément formellement les informations faisant état du « lancement imminent d'une monnaie unique au sein de la Confédération des États du Sahel (Aes) ». Dans un communiqué rendu public ce 27 janvier 2026, le département ministériel met en garde contre la diffusion de fausses informations relayées par certains médias et plateformes numériques.

Selon le ministère, ces informations évoquent à tort l'existence d'une feuille de route déjà arrêtée pour la mise en circulation prochaine d'une monnaie commune au sein de l'Aes. « Aucune communication n'a été faite par le ministère de l'économie et des finances annonçant la mise en circulation prochaine d'une monnaie commune ni la finalisation d'un calendrier opérationnel en ce sens », précise le communiqué.

Les autorités rappellent que les orientations et décisions concernant les pays membres de la Confédération des États du Sahel s'inscrivent dans des cadres institutionnels clairement définis et font l'objet de communications officielles spécifiques, diffusées à travers des canaux appropriés.

Face à la prolifération d'informations non vérifiées, le ministère invite les médias, les acteurs de l'information et le grand public à se référer exclusivement aux sources institutionnelles officielles pour toute information relative aux décisions et projets de l'AES.