Sénégal: Cinquante ans d'ADT - L'aventure collective de Thiemping

Thiempeng a célébré samedi dernier, l'anniversaire de l'Association pour le développement de Thiemping (ADT), qui a franchi le cap de cinquante années d'existence, autour d'actions concrètes fondées sur les valeurs du collectif, de l'engagement et de la détermination. L'évènement a été marqué par une cérémonie festive ayant réuni autorités administratives, et territoriales, partenaires, chefs de villages, notables et dignitaires.

Le village de Thiemping, dans l'arrondissement de Ouro Sidi, département de Kanel, situé à quinze kilomètres en amont de la capitale régionale Matam, a vibré sur les rythmes des tam-tams, des chants folkloriques et des danses traditionnelles. Les prestations des majorettes ont particulièrement retenu l'attention et contribué à l'animation de la célébration. Vêtues du maillot national, les jeunes filles ont exécuté une chorégraphie remarquée, rendant un hommage appuyé aux Lions de la Téranga, vainqueurs de la coupe d'Afrique des Nations.

Prenant la parole, Alassane Thiam, président ADT France, a mis en relief l'engagement des membres de l'association. Il a salué le rôle déterminant joué par les émigrés, dans le développement du village à travers des réalisations touchant des secteurs aussi variés que l'éducation, la santé, l'agriculture et le bien-être social et économique.

« Sous le fruit d'un partenariat fécond le village de Thiemping se distingue des actions innovantes portées par son association de développement qui a su construire les fondements d'un développement durable », déclare-t-il. Avant de remercier les partenaires que sont Ambulatorios et l'Association d'Aide pour le Développement de l'Afrique (ADA) dirigée par Nathalie Thiam.

Grâce à cette coopération, Thiemping et plusieurs villages environnants ont bénéficié de la mise en place d'infrastructures sociales de base., parmi lesquelles, une infirmerie, une maternité, un forage, des écoles, un collège. A ces réalisations, s'ajoutent des périmètres maraîchers, des actions de formation, un appui au personnel de santé, des initiatives en pisciculture ainsi que d'un centre de formation professionnelle. Autant d'acquis qui, de l'avis du sous-préfet de l'arrondissement de Ouro Sidi ont apporté une plus-value au le développement de la localité.

Valeur du collectif, de la solidarité et de l'action concrète

Placée sous le thème de la valeur du collectif, de la solidarité et de l'action concrète, la célébration a été également l'occasion d'une réflexion sur l'avenir de la coopération. Pour le président du conseil départemental de Kanel, Abdoulaye Hanne, cinquante ans de coopération, représente un demi -siècle d'engagement continu et de persévérance, parfois dans des contextes difficiles, souvent sans garanties de succès immédiat. Il a estimé que « célébrer cinquante de coopération, n'est pas un acte banal, surtout dans un contexte mondial marqué par l'instabilité, la fatigue de l'aide et la remise en question des partenariats de long terme ».

Invitant instamment les acteurs à se projeter dans le futur en préservant les acquis, Abdoulaye Hanne a demandé de s'adapter aux exigences du moment.« Le monde a changé. Les défis ont évolué. Les attentes des populations, notamment des jeunes et des femmes, sont plus complexes, plus exigeantes et plus légitimes ».

« Face aux multiples enjeux, au-delà de ce qui a été fait, et de ce que nous voulons faire notre manière de faire devient désormais plus importante, car, la coopération de demain ne peut plus être uniquement basée sur la réalisation d'infrastructures. Elle doit intégrer pleinement les enjeux de durabilité, de gouvernance locale, de création d'emplois, d'autonomisation économique, innovation sociale et d'adaptation aux changements climatiques ».

A cet égard, le président du conseil départemental de Kanel a plaidé pour une une coopération de co-construction, fondée sur la réciprocité, la responsabilité partagée et l'impact mesurable. Il s'est engagé à accompagner cette transition en tant que facilitateur, acteur de coordination et garant de la cohérence territoriale des actions de développement.

« Notre coopération a produit de la valeur publique. Elle a complété l'action de l'Etat, renforcé les capacités locales et préparé le terrain à une gouvernance territoriale plus mature », a-t-il souligné, avant d'inviter les acteurs à faire des cinquante prochaines années un cycle de transformation qualitative. Il a appelé à un passage d'une logique de projets à celle de systèmes durables, impliquant un investissement accru dans le capital humain, la jeunesse, la formation professionnelle adaptées aux réalités locales, et le développement d'une économie locale créatrice de valeur.