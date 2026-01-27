Afrique de l'Ouest: Vers la création d'incubateur au CNRA - Bambey accueille une formation régionale sur l'innovation agricole et le compost

Une session de formation sur les techniques de production de compost se déroule du 26 au 30 janvier au Centre national de recherches agronomiques de Bambey. Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'une stratégie régionale portée par la CEDEAO en faveur de l'employabilité des jeunes dans les secteurs de l'agriculture et de l'agroalimentaire au Sénégal, à travers le Projet 4 dénommé DIANGA 2.

L'employabilité des jeunes constitue une priorité partagée par l'État du Sénégal et la CEDEAO. C'est dans cette perspective que la Confédération des États de l'Afrique de l'Ouest a défini un plan régional dédié à l'insertion professionnelle des jeunes dans le secteur agrosylvopastoral. Dans ce cadre, le projet de développement des compétences dans l'innovation agricole pour l'employabilité des jeunes générations en Afrique de l'Ouest est mis en œuvre sous la coordination du Centre d'excellence sur les céréales sèches et cultures associées, regroupant l'ISRA, l'ISFAR, l'ENSA et l'ITA.

Cette initiative donne lieu, du 26 au 30 janvier, à une session de formation destinée à cinquante jeunes, âgés de 35 ans au maximum, dont 40 % de femmes. La formation est articulée autour de quatre thématiques majeures.

Dr Amy Bodian, de l'Institut sénégalais de recherches agricoles, explique que « Il s'agit de la panification et de la pâtisserie à base de céréales locales, l'alimentation animale et la production de viande ,les techniques de production de semences et les techniques de productions de compost .Il y a également un module qui porte sur un plan d'affaire qui permet d'accompagner les jeunes à élaborer ou à consolider leur plan d'affaire pour faciliter l'entreprenariat et la création d'emplois ».

Selon elle, l'objectif est de favoriser l'émergence d'initiatives entrepreneuriales portées par les bénéficiaires de la formation. « On espère que ces 50 jeunes vont entreprendre et vont pouvoir recruter d'autres jeunes. Nous envisageons de rencontre d'autres partenaires comme la DER/FJ ,FONGIP », a-t-elle ajouté.

Pour le docteur Abdoulaye Badiane, chercheur à l'ISRA spécialisé en sciences du sol et en pratiques agroécologiques, cette formation ouvre de réelles perspectives aux participants, en leur permettant non seulement de développer leurs propres activités, mais aussi de créer des opportunités d'emploi pour d'autres jeunes au sein de leurs entreprises.

Le directeur du Centre national de recherches agronomiques de Bambey, Bassirou Sine, a pour sa part pris l'engagement de mettre en place un incubateur. qui viendra compléter la formation académique afin de renforcer l'opérationnalité des jeunes formés et de faciliter leur insertion durable dans le tissu économique agricole.