Sénégal: Niakhar - Plaidoyer pour la réhabilitation du château d'eau de Sangaye (maire)

27 Janvier 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Fatick — Le maire de la commune de Niakhar (centre), Macodou Sène a plaidé, mardi, pour la réhabilitation du château d'eau du village de Sangaye, une infrastructure hydraulique nécessaire à l'approvisionnement en eau potable d'une dizaine de villages environnants.

" Il y a urgence à intervenir avant que le château de Sangaye ne s'effondre. L'infrastructure vétuste permet d'assurer l'approvisionnement en eau potable d'une dizaine de localités environnantes du village de Sangaye", a dit à l'APS M. Sène.

"La réhabilitation ou la construction d'un nouveau château d'eau est vitale pour les habitants de Sangaye, un village de la commune de Niakhar", a ajouté l'édile, expliquant que "c'est un problème de sécurité pour les populations environnantes".

"La sécurité, c'est aussi la disponibilité des ressources vitales telles que l'eau. Nous appelons donc l'Etat à trouver des solutions techniques pour la réhabilitation du forage de Sangaye", a-t-il encore dit.

