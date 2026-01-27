Sénégal: Saint-Louis - Le COSCE s'implique dans la prévention des crises universitaires

Saint-Louis — Le collectif des organisations de la société civile pour les élections (COSCE) a organisé un atelier d'échange visant à "diagnostiquer les crises universitaires pour mieux les anticiper et renforcer la cohésion sociale et la stabilité territoriale", lundi à Saint-Louis, en partenariat avec l'Union européenne, a constaté l'APS.

Une rencontre similaire s'est déroulée également à Ziguinchor et Dakar, dans le cadre de la mise en oeuvre du programme "Sahal Jam" (Semer les graines de la paix en langue wolof), selon le coordonnateur du bureau exécutif du COSCE, Assane Tine.

"+Sahal jam+ se veut comme une réponse aux dynamiques de crises cycliques que nous constatons dans les universités du Sénégal (...)", a-t-il expliqué.

Selon M. Tine, le thème de cette rencontre de Saint-Louis vise à "diagnostiquer les crises universitaires pour mieux les anticiper et renforcer la cohésion sociale et la stabilité territoriale".

"Cette rencontre s'inscrit dans une dynamique de médiation, mais aussi de promotion et renforcement de la paix et la cohésion sociale au Sénégal et particulièrement au sein de l'université", a-t-il ajouté, soulignant que des recommandations seront faites au terme de cet atelier dans le sens de pacifier l'espace universitaire, afin d'y faciliter durablement les travaux de recherche et les études.

L'adjoint au gouverneur de Saint-Louis chargé des affaires administratives, Seydou Guissé Diongue, a salué l'initiative du COSCE, relevant toute son importance dans l'anticipation et la prévention des crises universitaires.

M. Diongue a également réaffirmé l'engagement de l'administration territoriale à accompagner et soutenir les actions de la société civile allant dans le sens d'une meilleure gestion des crises universitaires.